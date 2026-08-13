Emet'te Hayvancılık Destek Projesi Kapsamında İşletme Kontrolleri Yapıldı
Kütahya'nın Emet ilçesinde, 'Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek' projesi kapsamında destek almaya hak kazanan bir işletmenin genel kontrolleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerde işletmenin mevcut durumu ve hayvancılık faaliyetleri yerinde değerlendirildi; yetkililer, hayvancılık sektörünün geliştirilmesi için çalışmaların titizlikle sürdüğünü ifade etti.
Kütahya'nın Emet ilçesinde, "Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek" projesi kapsamında destek almaya hak kazanan işletmenin genel kontrolleri gerçekleştirildi.
Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından yapılan kontrollerde, işletmenin mevcut durumu ve hayvancılık faaliyetleri yerinde incelendi. Yetkililer, işletmelerin yerinde kontrollerinin yanı sıra hayvancılık sektörünün geliştirilmesine yönelik çalışmaların da titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.