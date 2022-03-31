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Emet'te alt yapı çalışmaları için imzalar atıldı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Emet'te alt yapı çalışmaları için imzalar atıldı

Kütahya'nın Emet ilçesinde içme suyu, kanalizasyon, yağmur kanallarını içeren alt yapı projesinde firmaya yer tesliminin yapıldığı bildirildi.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Emet ilçesinde içme suyu, kanalizasyon, yağmur kanallarını içeren alt yapı projesinde firmaya yer tesliminin yapıldığı bildirildi.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'ın makamında Belediye Meclis Üyeleri, İller Bankası görevlileri ve ihaleyi alan firma yetkilileri bir araya geldi. Başkan Hüseyin Doğan sosyal medyadan yapılan canlı yayında yer teslim imza belgelerini imzaladı.

Canlı yayında halka hitap eden Başkan Doğan, yaşanan süreci, işin yapılması için oluşturulan kaynakları, yapılacak çalışmaları aktardı. Doğan, belediyece yaptırılan anketlerde halkın yüzde 65'inin alt yapıya öncelik verilmesi gerektiğini söyleyerek, zorlu süreçte halkında hoşgörü ve destekleri ile işi en kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini ifade etti. - KÜTAHYA

Emet'te alt yapı çalışmaları için imzalar atıldı

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Hüseyin Doğan, İller Bankası, Kütahya, Ekonomi, Haberler

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