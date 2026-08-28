Kütahya'da Organik Kavun Üretim Alanları Denetlendi
Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kavun Üretimini Geliştirme Projesi kapsamında Göncek Köyü'ndeki organik kavun üretim alanlarında denetim yaptı. Üretim alanları yerinde incelenirken, ürünlerden numune alındı. Çalışmalarla sağlıklı üretimin desteklenmesi, kaliteli ve güvenilir ürünlerin tüketiciye ulaştırılması ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması hedefleniyor.
Kavun Üretimini Geliştirme Projesi kapsamında, Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından Göncek Köyü'nde organik kavun üretim alanlarında denetimler gerçekleştirildi.
Gerçekleştirilen kontroller kapsamında üretim alanları yerinde incelenirken, ürünlerden gerekli numune alımları da yapıldı. Çalışmalarla sağlıklı üretimin desteklenmesi, kaliteli ve güvenilir ürünlerin tüketiciye ulaştırılması ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması hedefleniyor.