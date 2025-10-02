Bankaların yarışı emekliye yaradı! Promosyon tutarı katlandı

Emeklilerin bankalardan aldığı maaş promosyonları, son dönemde artan rekabetle birlikte ciddi oranlarda yükseldi. Bankaların promosyon miktarları maaş tutarına göre değişirken, bazı bankalar 30 bin TL'ye yaklaşan ödemeler yapmaya başladı.

ÖNE ÇIKAN PROMOSYON RAKAMLARI

Bankaların güncel promosyon listesinde öne çıkan rakamlar şöyle:

Vakıfbank: 5.000 TL – 12.000 TL arası

Halkbank: 5.000 TL – 12.000 TL arası

Ziraat Bankası: 12.000 TL'ye kadar

Garanti BBVA: 25.000 TL'ye kadar + ek ödüller

Türkiye Finans: 29.500 TL'ye kadar + bonus fırsatları

ING: 15.000 TL'ye kadar, ek ödemelerle 28.000 TL'ye ulaşıyor

Yapı Kredi: 27.000 TL + 3.000 TL ek ödülle 30.00 bin TL'yi buluyor.

Denizbank: 27.000 TL'ye kadar + kart harcaması iadesi

Şekerbank: 12.000 TL, ek ürünlerle 27.500 TL'ye kadar ulaşabiliyor.

İş Bankası: 15.000 TL + 9.000 TL ek fırsat 24.000 TL'ye kadar ulaşabiliyor.

Akbank: 15.000 TL + ek ödemelerle 30.000 TL'ye kadar

QNB Finansbank: 15.000 TL + ek fırsatlarla 20.400 TL'ye kadar

TEB: Fatura talimatı verenlere 21.000 TL'ye kadar

BAŞVURU ŞARTLARI

Promosyon ödemelerinden yararlanmak için emeklilerin maaşlarını 3 yıl boyunca ilgili bankadan almayı taahhüt etmesi gerekiyor. Başvurular; bankaların şubelerinden, internet bankacılığı, mobil uygulama ve ATM'ler üzerinden yapılabiliyor.

EK ÖDÜLLER VE ŞARTLAR

Bazı bankalar, maaş promosyonunun yanında ek avantajlar da sunuyor. Fatura ödeme talimatı verilmesi, kredi kartı kullanımı veya dijital bankacılık işlemleri gibi şartları yerine getiren emekliler, ek nakit ödemeler ve bonus fırsatlarıyla promosyon tutarını artırabiliyor.