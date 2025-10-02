Bankaların yarışı emekliye yaradı! Promosyon tutarı katlandı
Emeklilerin bankalardan aldığı maaş promosyonları, son dönemde artan rekabetle birlikte ciddi oranlarda yükseldi. Bankaların promosyon miktarları maaş tutarına göre değişirken, bazı bankalar 30 bin TL'ye yaklaşan ödemeler yapmaya başladı. Bazı bankalar, maaş promosyonunun yanında ek avantajlar da sunuyor.
ÖNE ÇIKAN PROMOSYON RAKAMLARI
Bankaların güncel promosyon listesinde öne çıkan rakamlar şöyle:
Vakıfbank: 5.000 TL – 12.000 TL arası
Halkbank: 5.000 TL – 12.000 TL arası
Ziraat Bankası: 12.000 TL'ye kadar
Garanti BBVA: 25.000 TL'ye kadar + ek ödüller
Türkiye Finans: 29.500 TL'ye kadar + bonus fırsatları
ING: 15.000 TL'ye kadar, ek ödemelerle 28.000 TL'ye ulaşıyor
Yapı Kredi: 27.000 TL + 3.000 TL ek ödülle 30.00 bin TL'yi buluyor.
Denizbank: 27.000 TL'ye kadar + kart harcaması iadesi
Şekerbank: 12.000 TL, ek ürünlerle 27.500 TL'ye kadar ulaşabiliyor.
İş Bankası: 15.000 TL + 9.000 TL ek fırsat 24.000 TL'ye kadar ulaşabiliyor.
Akbank: 15.000 TL + ek ödemelerle 30.000 TL'ye kadar
QNB Finansbank: 15.000 TL + ek fırsatlarla 20.400 TL'ye kadar
TEB: Fatura talimatı verenlere 21.000 TL'ye kadar
BAŞVURU ŞARTLARI
Promosyon ödemelerinden yararlanmak için emeklilerin maaşlarını 3 yıl boyunca ilgili bankadan almayı taahhüt etmesi gerekiyor. Başvurular; bankaların şubelerinden, internet bankacılığı, mobil uygulama ve ATM'ler üzerinden yapılabiliyor.
EK ÖDÜLLER VE ŞARTLAR
Bazı bankalar, maaş promosyonunun yanında ek avantajlar da sunuyor. Fatura ödeme talimatı verilmesi, kredi kartı kullanımı veya dijital bankacılık işlemleri gibi şartları yerine getiren emekliler, ek nakit ödemeler ve bonus fırsatlarıyla promosyon tutarını artırabiliyor.