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AK Parti'den emeklilik sisteminin değişebileceğine dair sinyal geldi

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Emeklilik sisteminde önemli değişiklikler olabilir. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, mevcut sistemin hakkaniyetli ve sürdürülebilir olmadığının altını çizdi. Bu konunun tekrar ele alınabileceği sinyalini verdi.

EYT sonrası çok tartışılan emeklilikte adalet konusu yeniden gündemde. Konuya ,ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler Türkiye'de emeklilik yaşının düşük olduğuna dikkat çekti. Ayrıca mevcut emeklilik sisteminin adil olmadığını kaydetti.

EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK SİNYALİ

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, mevcut emeklilik sisteminin değişmesi gerektiğini savundu. Kanal 7 yayınında konuşan Güler, emeklilik sisteminin güncellenmesiyle ilgili "Bizim daha adil, dengeli, hakkaniyetli ve sürdürülebilir mahiyette bir emeklilik sistemini hayata geçirmemiz lazım." dedi.

AK Partili Güler, mevcut emeklilik sisteminin değişmesi gerektiğini savundu. Emeklilik sistemini incelerken dünyadaki örneklerin dikkate alınması gerektiğini belirten Abdullah Güler, Avrupa'daki emeklilik yaş oranına dikkat çekti.

Güler, şöyle konuştu: Şu anda gelişmiş Batı toplumlarına bakın 45 yaşında, 50'li yaşlarda emekli bulamazsınız. Bizim prim miktarını ve yaşı yeniden konuşmamız lazım. Bu sistemin bu haliyle sürdürülebilir olmadığını görüyorum."

BAKANLIKLARDA EMEKLİLİK MESAİSİ

AK Parti Grup Başkanı Güler ayrıca 2024 yılında emekli olacaklar ile 2025 yılında emekli olacakların alacakları emekli aylıkları arasında fark oluşacağına ilişkin tartışmaları da değerlendirdi. Güler, konuya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı uzmanlarının çalışma yürüttüğünü belirtti.

AK Parti'den emeklilik sisteminin değişebileceğine dair sinyal geldi
Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Ekonomi

Abdullah Güler İş Dünyası AK Parti Ekonomi Finans Yaşam

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Yorumlar (15)

Yunus Akcan:

Emeklilik nedir ya var mı bilen. Hani şu yıllarca prim ödeyip 65 yaşında emekli olup rahat ederim diyen ama emekli olduğu halde aldığı maaş kirasına bile yetmeyip çalışan kişilere mi emekli diyorlar

127
1
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mahmut şahin:

madem adil olacaksınız milletvekili ve bakan emeklilerininde emekliliklerini gözden geçirin adil olacağınıza inanalım

73
0
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Ali Orhan:

Milleti 45 50 yaşta emekli yapın sonra adaleti değiştirecez artık herkes 70 yaşında toprak ta emekli olur ben bunu anlıyorum çok mantıklı pri. Günü dolduran emekli olsun sonuçta ödemesi yapılıyor mantıklı olan 50 55 arası sonrası kara toprak

55
2
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EleştiriCanavarı:

Emeklilik sistemini, kanununu sürekli değiştirirsen bu işte adaletten bahsedemezsin. Emekli olmak için prim ödeyen insan çalışamayacak duruma gelince devlet kendisine baksın diye ödüyor. Avrupa da emeklilik yaşı yüksek evet ama avrupada yaşayan insanın hayat şartları ile türkiyede yaşayanın hayat şartları aynı değil. Biz beslenmede bile ekmeğe bağımlı bir milletiz avrupada insanlar günlük 3 4 dilim ekmek yiyorken biz sofrada ekmek sayesinde doyuyoruz. önce şartları eşitlemek lazım.

29
0
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Brh atr:

ağam bizimle eğleniyor eyt çıkarken nerdeydin niye sustun kimden korktun konuşamadın 50 yaş olması lazım yoksa hak kaybı olur diye dillendirdik işinize gelince sağır sultan işinize gelince bülbül gibi oluyorsunuz bundan sonraki seçimde bunu karşılığını alacaksınız az kaldı merak etmeyin

18
1
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gökhan yıldırım:

millete yine dilenci parasi verirler müjde diye anlatirlar...

13
0
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ARSLANOĞLU Hakan:

Öncelikle 2 yıl da emekli olan Milletvekillerinin çalışma süreleri uzatılsın. 2 yılın 6 ayı Meclis zaten tatile giriyor Vekil kaç gün çalışıyor da emekli ediliyor.

12
0
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FA null:

Emeklilik yaşı 100 olmalı ??

3
1
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Ahmet null:

Gene hırsızlık mı kıdem tazminatını yemek üzereler birde bumu çıktı

4
0
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Benekonomistim:

Emeklilik sistemi değişiyor diyorsa maaşlar düşcek demektir. Hayırlı olsun akp iktidarı her emeklilik sisteminde insanlardan paraları eksiltti yazık oluyor bu vatandaşa

4
0
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