Emeklilik için borçlanma oranları değişti! 1 Ocak'tan itibaren yüzde 45 olacak

Güncelleme:
Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle emeklilikte borçlanma prim oranı yüzde 32'den yüzde 45'e çıkarıldı. 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek uygulama kapsamında prim tutarları artarken, emeklilik için yapılacak borçlanmalar mevcut duruma göre daha maliyetli olacak.

  • Emeklilik borçlanması prim oranı 1 Ocak'tan itibaren yüzde 32'den yüzde 45'e yükseltildi.
  • Askerlik borçlanması, staj borçlanması ve ücretsiz izin süreleri gibi hizmet borçlanmaları yeni oranla daha pahalı hale gelecek.
  • Doğum borçlanması prim oranı yüzde 32 olarak değişmeden kalacak.

Emeklilik için kritik önemde olan borçlanmada oran 1 Ocak'tan itibaren değişiyor. Resmi Gazete'de yer alan vergi kanunları ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanuna göre, emeklilik borçlanması prim oranı doğum hariç yüzde 32'den yüzde 45'e yükseltildi.

YENİ YILDAN İTİBAREN DAHA PAHALI HALE GELECEK

Borçlanma oranının yüzde 45'e çıkmasıyla emeklilik için yapılacak askerlik borçlanması, staj borçlanması ve diğer hizmet borçlanmaları yeni yıldan itibaren daha pahalı hale gelecek. Bu da bugüne kıyasla daha yüksek prim ödenmesi demek. Primlerini yıl sonuna kadar ödeyenler bu artıştan etkilenmeyecek.

ASKERLİK BORÇLANMASI PAHALILAŞACAK

Doğum borçlanması yasa kapsamında bulunmuyor, prim oranı yüzde 32 olarak devam edecek. Ancak askerlik borçlanmasında değişiklik olacak. Oran yüzde 32'den yüzde 45'e çıkarılacağı için askerlik borçlanması pahalılaşacak. Ücretsiz izin süreleri, avukatlık stajı, doktora ve tıpta uzmanlık eğitimlerinde geçen süreler, grev–lokavt dönemleri ve fahri asistanlık süreleri de artık yüzde 45 oranı üzerinden borçlanılacak.

BORÇLANMA TUTARI DEĞİŞECEK

En düşük borçlanma tutarı brüt asgari ücretin yüzde 32'sine göre belirleniyor. En düşük günlük borçlanma tutarı 277 TL, aylık tutar ise 8 bin 321 TL. En yüksek borçlanma ise bu rakamın 7,5 katına kadar çıkabiliyor. Asgari ücretin yeni yılda artmasıyla bu tutarlar da değişecek. Borçlanma prim oranını yüksekten ödemek prime esas kazancını yükselteceği için emekli maaşını da artırır.

BORÇLANMA TUTARLARI BÖYLE LİSTELENDİ

Bugünkü tutarlara göre 1 Ocak'a kadar geçerli olan borçlanma tutarları şöyle:

12 ay askerlik için en düşük borçlanma tutarı: 99.720 TL

18 ay askerlik için en düşük borçlanma tutarı: 149.580 TL

Bir çocuk için doğum borçlanması (720 gün) 199 bin 440 TL

İki çocuk için doğum borçlanması (1440 gün) 398 bin 880 TL

Üç çocuk için doğum borçlanması (2160 gün) 598 bir 320 TL

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Borçlanma başvuruları e-Devlet üzerinden veya SGK müdürlüklerine dilekçe ile yapılabilir. Hesaplanan borç tutarını belirlenen süre içerisinde yapmanız gerekiyor. SGK borçlanma ödemelerinde taksit yapılamıyor.

Taşkın Yılmaz:

Zamanında insanlar sosyal güvenlik sistemi ve emeklilik ile özendirilip efendisi olduğu köylerinden yurtlarından ettirilip şehirlere göç ettiler, son zamanlarda ise adeta emeklilik bir öcü haline dönüşmeye başladı. İnsanlar yakında buna değip değmeyeceğini sorgular hale gelecek ve muhtemelen, bilinçli veya bilinçsiz yapılan bir politika gereği farklı bir sosyal durum cereyan etmeye başlayacak.

