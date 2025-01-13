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Emeklilerin zam farkı TBMM'nin tatil sonrasına gecikebilir

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Emeklilerin beklediği zam farkı ödemelerine ilişkin teklif TBMM'ye sunulmuştu. Ancak söz konusu teklifin görüşmesi Meclis'in tatil sonrasına sarkması durumunda, yaklaşık 4 milyon emekli bu ay zamsız maaşlarını alacak. İlk zamlı maaş ise şubat ayında hesaplara yatırılacak.

En düşük emekli maaşını 12 bin 500 liradan 14 bin 669 liraya yükselten yasa teklifi Meclis'e geldi. Teklifin yasalaşması halinde yaklaşık 3 milyon 900 bin emekliye ödenecek zamlı maaşın Hazine'ye maliyeti 33 milyar liranın üzerinde olacak. Ancak bunun için TBMM'nin tatilden sonraki mesaisi beklenecek.

MECLİS 10 GÜNLÜK TATİLE GİRİYOR

Taban aylık düzenlemesini içeren Maliye Bakanlığı torba teklifi, bu hafta Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldükten sonra Genel Kurul'a sunulacak. Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), bu hafta Türkiye Adalet Akademisi'ni düzenleyen kanun teklifini görüştükten sonra 10 günlük ara tatile girecek. Böylece Meclis'in yasayı görüşmesi 28 Ocak sonrasına ertelendi.

ZAMLI MAAŞ ŞUBATTA HESAPLARA YATACAK

Ocak itibarıyla kök aylığı 5 bin 800 TL ile 10 bin 700 TL arasında olan ve Hazine tarafından fark ödemesi yapılan emekli sayısı yaklaşık 3 milyon 707 bin kişi. Taban aylık düzenlemesiyle birlikte bu sayı 3,9 milyona çıkacak.

Taban aylığını 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye yükseltecek düzenleme yasalaştığında, en düşük emekli maaşı yüzde 15,75 oranında artacak. Ancak gecikme nedeniyle ocak ayında bu fark maaşlara yansımayacak. SSK ve Bağ-Kur emeklisi, ocak ayında eski maaşları olan 12 bin 500 TL'yi almaya devam edecek. Taban aylıktaki artış farkı ise şubat maaşıyla birlikte hesaplara yatırılacak.

DUL VE YETİM AYLIKLARI DA ARTACAK

Teklifin yasalaşmasıyla birlikte malullük, dul ve yetim aylığı alanların maaşlarında da artış olacak. Yaklaşık 3 milyon dul ve yetime bağlanan aylıklarda dosya bazında iyileştirme yapılacak. Mevcut yasaya göre dul eşlere dosya bazında ödenen maaşın yüzde 50'si ödeniyor. Eğer dul eşin yetimi yoksa bu oran yüzde 75'e çıkıyor. Çocuklar ve ebeveynler için ise bağlanan aylık oranı yüzde 25 olarak belirleniyor.

Emeklilerin zam farkı TBMM'nin tatil sonrasına gecikebilir
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıT.C. GÖKBÖRÜ:

Bu vebal nasıl ödenecek daha zamlı parayı almadan herkes zam yaptı fiyatlara yazıklar olsun

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