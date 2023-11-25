Emeklilerin Yüzde 23,4'ü Kiracı, Yüzde 35'i Sobalı Evde Oturuyor

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, derneğin araştırmasına göre emeklilerin yüzde 23,4'ünün kiracı olduğunu, yüzde 35'inin de hala sobalı evde oturduğunu belirterek 'Hükümetten talebimiz, emeklilerimize kira ve yakacak yardımı yapmasıdır. Aksi takdirde milyonlarca emeklimiz zorlu kış şartlarında büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalacaktır' dedi.

ÇAĞATAN AKYOL

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, derneğin araştırmasına göre emeklilerin yüzde 23,4'ünün kiracı olduğunu, yüzde 35'inin de hala sobalı evde oturduğunu belirterek "Hükümetten talebimiz, emeklilerimize kira ve yakacak yardımı yapmasıdır. Aksi takdirde milyonlarca emeklimiz zorlu kış şartlarında büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalacaktır" dedi.

TÜED, Gazi Üniversitesi iş birliğinde "Türkiye Emekli Profili Araştırması" yaptı. Araştırmada, emeklilerin barınma ihtiyaçlarını nasıl karşıladıkları ele alındı. Araştırmaya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na açıklama yapan TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, "Araştırma kapsamına alınan emekli bireylerden 2 bin 163 kişi konutun mülkiyet durumu sorusuna cevap vermiştir. Emekli bireylerin yüzde 76,6'sı ev sahibi, yüzde 23,4'ü kiracıdır. Yaklaşık 15 milyon 628 bin emeklimizden 3 milyon 657 bin emeklimiz kira karşılığı barınma ihtiyacını karşılamaktadır" dedi.

"5 YILDA KİRALAR YÜZDE BİNİN ÜZERİNDE ARTARKEN EMEKLİ AYLIKLARI YÜZDE 355,19 ARTTI"

Gayrimenkul şirketlerinin araştırmalarına göre kiraların bir yılda yüzde 150'ye yakın artış kaydettiğine de dikkat çeken Ergün, "Son 5 yıla bakıldığında Türkiye genelinde kiralık konut fiyat değişiminin yüzde 1006,58 olduğu görülmektedir. Oysa bizim hesaplamalarımıza göre son 5 yılda emekli aylıklarındaki artış sadece yüzde 355,19 olmuştur" ifadelerini kullandı.

"YARDIM YAPILMAZSA MİLYONLARCA EMEKLİ KIŞ ŞARTLARINDA BÜYÜK SIKINTILARLA KARŞILAŞACAK"

Ergün, şu bilgileri de paylaştı:

"Bunların yanı sıra araştırmaya göre, emeklilerimizin kira ya da kendi konutu olsun hala yüzde 35,5'i sobalı evde oturmaktadır. Odun ve kömür fiyatları da her geçen gün artmaktadır. Emeklilerimiz bu kış hem barınma hem de ısınma konularında çok büyük sıkıntılar yaşayacaklar. Bütün bu gerçekler doğrultusunda hükümetten talebimiz, emeklilerimize kira ve yakacak yardımı yapmasıdır. Aksi takdirde milyonlarca emeklimiz zorlu kış şartlarında büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalacaktır."