Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri için kritik tarih belli oldu

2025 yılı için bayram ikramiyelerinde artış yapıldı. Mart ayında Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karar göre yıl içindeki Ramazan ve Kurban Bayramı'nda her bayramda 4 bin lira ödeme yapılması kararlaştırıldı. Geçen yıl 3 bin lira olarak ödenen ikramiyelere bin lira zam anlamına gelen bu adımın ilk uygulaması Ramazan Bayramı'nda hayata geçirildi. Kurban Bayramı öncesinde emeklilere yönelik önemli bir gelişme yaşandı.

BAŞVURU YAPACAKLAR İÇİN KRİTİK TARİH: 31 MAYIS

Mart ayında Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 4A (SSK), 4B (Bağ-Kur) ve 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki tüm emeklilerin hesaplarına 4.000 TL bayram ikramiyesi yatırılacak. Bayram ikramiyesinden yararlanmak isteyen ve henüz emekli olmayan vatandaşların, 31 Mayıs tarihine kadar emeklilik başvurusunda bulunmaları gerekiyor. Bu tarihe kadar başvuru yapanların maaş bağlama işlemleri 1 Haziran itibarıyla tamamlanacak ve ikramiyelerini alabilecekler. Ancak bu tarihten sonra başvuru yapanlar, ikramiye hakkını 2026 yılında elde edebilecekler.

ÖDEMELERİN TARİHİ BELLİ OLDU

Kurban Bayramı'nın 6 Haziran'da başlaması nedeniyle, ikramiye ödemelerinin 2-5 Haziran tarihleri arasında yapılması planlanıyor. Ödemeler, emeklilerin tahsis numaralarının son hanesine göre aşamalı olarak gerçekleştirilecek. Kesin ödeme takvimi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ilerleyen günlerde duyurulacak

ÖLÜM AYLIĞI ALANLAR DA YARARLANACAK

Yeni düzenlemeyle birlikte, sadece emekliler değil, ölüm aylığı alan hak sahipleri de zamlı ikramiyeden faydalanacak. Ölüm aylığı oranına göre ikramiye tutarları şu şekilde belirlendi:?