Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor! Sil baştan değişecek

Sosyal güvenlik sisteminde uzun süredir tartışılan "prim-maaş dengesizliği", hükümetin öncelikli gündem maddesi haline geldi. En düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesiyle birlikte, ödediği yüksek primlere rağmen taban aylığa takılan emekli sayısının hızla artması hükümeti harekete geçirdi.

SİTEM SİL BAŞTAN ELE ALINACAK

En düşük emekli aylığına ilişkin artış düzenlemeleri sonrası, daha fazla prim ödeyenlerle düşük prim ödeyenlerin aldığı maaşlar arasındaki makasın kapanması sosyal güvenlik sistemine yönelik eleştirileri artırdı. AK Parti'de bir süredir sosyal güvenlik sisteminin "sil baştan" ele alınmasına dönük başlıklar gündeme geliyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ALANLARIN SAYISI 5 MİLYONA ÇIKTI

Türkiye gazetesinin aktardığına göre, hükûmetin 2019'dan bu yana en düşük emekli aylığı alanlara yönelik yaptığı iyileştirmelerin ardından, her zam döneminden sonra en düşük aylık alanların sayısının arttığı kaydedildi. En düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasının ardından bu kategoride bulunanların sayısının 5 milyona ulaştığı, 2025 Temmuz döneminde ise bu sayının 3,7 milyon olarak açıklandığı belirtildi.

EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN KOMİSYON KURULDU

Ödediği prim daha fazla olmasına rağmen düşük prim ödeyenlerle aynı maaşı alanların sayısının artması üzerine yeni formül arayışına girildiği ifade edildi. Edinilen bilgilere göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda emeklilik sistemi ve emekli maaşlarına ilişkin bir komisyon kuruldu. Komisyonun, sisteme ilişkin yapılacak revizyonlar ile emekli maaşları arasındaki dengesizliği giderecek düzenlemeler üzerinde çalışma yapacağı aktarıldı.

AK Parti kurmaylarının, "Şu anda hem partinin hem de hükûmetin birinci önceliği emekli maaşları. Yüksek prim ödeyenlerle daha düşük prim ödeyenlerin aldığı arasındaki makas giderek kapanıyor. Bu durum daha fazla sürdürülemez" değerlendirmesinde bulunduğu kaydedildi.

"TEMMUZ'DA GÜNDEME GELEBİLİR"

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş da en düşük emekli maaşının yeterli olmadığını belirterek, "En düşük emekli maaşının yeterli olduğunu söylemek mümkün değil, 20 bin liralık emekli maaşı ile geçinmek zor" dedi ve yeni düzenlemenin Temmuz ayında gündeme gelebileceğini söyledi.