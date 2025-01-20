Üye Girişi
Haberler
Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğu 13 yıl sonra hizmete açılıyor

Suriye'de tarihi görüntü
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'a soruşturma

Ümit Özdağ'a soruşturma
Serbest bırakılan 3 İsrailli rehineye verilen çantada bakın neler varmış

Hamas'ın rehinelere verdiği çanta dikkat çekti! Bakın içinde ne varmış
Ateşkes sonrası bölgeye dönen Gazzelileri büyük yıkım karşıladı

Topraklarına dönen Gazzeliler beklemediği bir manzarayla karşılaştı

Emeklilerin dört gözle bekledikleri o para hesaplara yatırılacak

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 yılı Ocak ayında, 6 aylık enflasyon verilerine dayanarak emekli maaşlarına yüzde 15,75 oranında zam yapılmıştı. Bu artışla birlikte, en düşük emekli maaşı 12.500 TL'den 14.469 TL'ye yükseldi. 1.969 TL'lik fark ödemesi de hesaplara yatırılacak.

SSK Emeklileri: Tahsis numarasının son rakamına göre, SSK emeklileri zamlı maaşlarını 17 Ocak'tan itibaren almaya başlamış olup, ödemeler 26 Ocak'a kadar devam edecek. Bağ-Kur Emeklileri: Bağ-Kur emeklileri için zamlı maaş ödemeleri 25 Ocak'ta başlayacak.

1.969 TL FARK ÖDEMESİ

En düşük emekli maaşının 14.469 TL'ye yükseltilmesi nedeniyle, daha önce 12.500 TL alan emeklilere 1.969 TL'lik bir fark ödemesi yapılacaktır. Bu fark ödemesinin Şubat ayında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

EMEKLİ MAAŞI DETAYLARI E-DEVLET'TE

Emekliler, e-Devlet sistemi üzerinden "Emekli Aylık Ödeme Bilgileri" bölümüne girerek maaş detaylarını görüntüleyebilirler. Bu bölümde kök maaş, ek ödeme ve net aylık bilgileri yer almaktadır. Ancak, yeni taban maaş olan 14.469 TL üzerinden hesaplamalar henüz güncellenmemiştir; yasanın yürürlüğe girmesinin ardından bu rakamlar güncellenecektir.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞININ HAZİNE'YE ETKİSİ

En düşük emekli maaşının 14.469 TL'ye çıkarılmasıyla, bu tutara yükseltilerek ödeme yapılacak kişi sayısının 3 milyon 870 bin olacağı öngörülmektedir. Bu düzenlemenin yıllık yaklaşık 47,7 milyar TL'lik bir maliyet oluşturması tahmin edilmektedir.

MEMUR EMEKLİLERİNE ZAM FARKLARI

Memur emeklileri, Ocak ayı başında maaşlarını zamsız olarak almışlardır. Bu emeklilere yüzde 11,54 oranındaki zam farkları, Ocak ayının son haftasında ayrıca ödenecektir.

Emeklilerin dört gözle bekledikleri o para hesaplara yatırılacak
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
img

Arda Turan'dan "Helal olsun sana" dedirtecek hareket
img

Suriye'deki yeni yönetimden 3 ülkeyi küplere bindiren karar
img

Türkiye'ye karşı uzun menzilli füze satın aldılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Menzil Cemaati'ndeki kavga büyüyor: Sokak itleriyle mücadele etmemiz lazım

Sokağa çıkanları tehdit ettiler: Kuduz olanları karantinaya alacağız
Otomobil sürücüsü kendisine saldıran kuryeyi copla darbetti

Görüntü İstanbul trafiğinde kaydedildi
Türkiye'ye karşı savaş gemileri için uzun menzilli füze satın aldılar

Türkiye'ye karşı uzun menzilli füze satın aldılar
Kahramanmaraş'ta yolda yürüyen genç kıza yumruklu saldırı

Şehir magandasından kaldırımda yürüyen genç kıza yumruklu saldırı
471 gün sonra Refah'a dönen Gazzeli memleketinin toprağını yedi

471 gün sonra memleketine dönen adamdan olay hareket
Canlı yayına damga vuran Kılıçdaroğlu sorusu! Ünlü oyuncunun tepkisi olay yarattı

Yayına damga vuran Kılıçdaroğlu sorusu! Ünlü oyuncunun tepkisi olay

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.