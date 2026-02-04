Emeklilerin beklediği ödemeler hesaplara yattı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilerin merakla beklediği maaş farkı ödemelerine ilişkin takvimi kamuoyuyla paylaştı. Kurumun sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, maaş artışından kaynaklanan fark ödemelerinin ne zaman yapılacağı açıklandı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 20 BİN LİRAYA ÇIKARILDI

2026 yılı Ocak ayı itibarıyla yürürlüğe giren düzenleme kapsamında, en düşük emekli aylığı 16 bin 881 liradan 20 bin liraya çıkarıldı. SGK tarafından yapılan bilgilendirmede, fark ödemelerinin emeklilerin maaşlarını aldıkları mevcut ödeme kanalları üzerinden gerçekleştirileceği ifade edildi. Buna göre emekliler ve hak sahipleri, maaş farklarını 4 Şubat 2026 tarihinden itibaren banka hesapları veya PTT şubeleri aracılığıyla tahsil edebilecek.

MAAŞLAR HESAPLARA YATTI

Ocak ayı maaşı 20 bin liradan düşük, 16 bin 881 liradan yüksek olan kişiler de en düşük emekli maaşı kategorisine alındığı için eksik yatan tutar kadar ödeme hesaplara yansıtıldı. Örnek vermek gerekirse yüzde 12,19 oranındaki zamla birlikte maaşı 17 bin 500 lira olan bir emekliye maaşı 20 bin liraya tamamlamak için 2 bin 500 lira fark ödemesi yapıldı.