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Emeklilerin bayram ikramiyesine ek zam ihtimali

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Emeklilere bayramlarda ödenen ikramiyelerin 3 bin liraya çıkarılması sonrasında hükümetin yeni bir çalışma üzerinde durduğu kulislerde konuşulmaya başlandı. Buna göre durumdan memnun olmayan emeklilere de ulaşılması için 3 bin liralık ikramiyenin 5 bin liraya çıkarılması yönünde bir hazırlığa girişilecek.

Enflasyonun yüksek seyretmesinden en çok zarar gören dar gelirli grubun başında yer alan emekliler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en son kendileriyle ilgili yaptığı açıklamada bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarıldığını öğrendi. Ancak bu gelişmeden memnun olmayanların sayısı fazla olunca hükümetin ikramiyede ek zam üzerinde çalıştığı kulis bilgisi olarak öne çıkmaya başladı.

GENEL SEÇİMDEN BU YANA EMEKLİ MAAŞLARINDA DURUM

Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçim sonrasında maaşlarında bekledikleri artışı bir türlü göremeyen emekliler Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla bir seferliğine mahsus olmak üzere 5 bin lira ikramiye aldı, 2024'te de en düşük emekli maaşının 10 bin liraya çıkarılması dışında bir gelişme yaşanmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili son açıklamasında ise emeklilerin bayram ikramiyesi 3 bin liraya çıkarıldı.

Erdoğan, Ordu'daki konuşması sırasında emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarıldığını şu ifadelerle duyurdu:

"Emeklilerimizin bayram ikramiyelerinde bütçe imkanlarını tekrar zorlama pahasına bir artış yapmayı planlıyoruz. Eskiden emeklinin bayram ikramiyesi diye bir geliri yoktu. Bu uygulamayı ilk defa 2018'de biz getirdik. Önce 1000 lira olan bayram ikramiyesini evvela 1100 liraya, sonra 2 bin liraya çıkardık. Önümüzdeki bayramda bu rakamı yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükselteceğiz."

BAYRAM İKRAMİYESİNE EK ZAM ÇALIŞMASI

Hükümete yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre emeklilerle ilgili bayram ikramiyesindeki artışın memnuniyet oluşturmaması nedeniyle yeni bir çalışma başlatılacak. Buna göre emekli bayram ikramiyesi 3 bin liradan 5 bin liraya çıkarılacak.

Hazırlık çalışmalarının tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 31 Mart yerel seçimlerinden önce ikramiyeye ek zammı açıklayacağı yönünde kulis bilgileri konuşulmaya başlandı. Çalışmanın, emeklilerin ekonomideki durum nedeniyle yerel seçimde hükümete tepki göstermesi ihtimalini ortadan kaldırmak için uygulamaya alınacağı yorumları yapıldı.

Haberler.com Haber Merkezi / Şahin Solak - Ekonomi

Bayram İkramiyesi Zam Finans Yaşam Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (7)

GÖBEĞİNİ KAŞIYAN ADAM :

Anlaşıldı "5000 yapalım olmaz böyle" deyip yine karamanımız(!) olacak.

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Osman Öner:

Hadi oradan sadaka pazarlığına değil 2008 den önce ki yasal hakları gasp edilen yasayı geri getirsinler yeter biz bunlardan ilave fazladan bir şey istemiyoruz artık yasayı kaldırarak gasp edilen haklara göre en düşük emekli maaşı 25 bin gasp edilen ayda 15 bin bunlar yılda iki defa verilen ikramiye 3-5 çıkardık, algısı

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Naife Özdel:

Emekliyi perişan ettiniz inşallah bu yanlıştan dönersiniz

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Harun EROĞLU:

Maaşlara seyyanen zam istiyoruz yaaa. Bu kadar basit. Neden kulak tıkıyorsunuz. İkramiye artışı falan istemiyoruz.

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Merdan:

Emeklilerin 10 binlik maaşlarına seyyanen 12 TL verilmeli. İkramiye ile kandırılmamalı.

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Ben Kemal:

2008 öncesi maaş katsayılarına geri dönersek en düşük maaş 25 bin olur. gasp edilen rakama bak. 3-5 verip susturuyorlar.

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Merdan:

Oy depolarını ikramiye ile kandırmaya çalışıyorlar. Emekliler oyuna gelmeyin.

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