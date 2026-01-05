SSK ve Bağ-Kur Emeklilerinin Zamlı Aylıkları Açlık Sınırının Altında Kaldı

(ANKARA) - SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yılın ilk yarısında yüzde 12,19; memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 18,6 oranında zam alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklerinin en düşük emekli aylığının 18 bin 937 liraya yükselmesi beklenirken, TÜRK-İŞ'in Aralık ayı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"na göre, en düşük emekli aylığı zamlı haliyle 30 bin 143 liralık açlık sınırının yaklaşık 11 bin lira altında kaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), bugün açıkladığı aralık ayı enflasyon verisiyle, SSK, Bağ-Kur, memur ve memur emeklilerinin yılın ilk yarısında alacağı zam oranı belli oldu. TÜİK, 2025'in ikinci 6 ayında enflasyon yüzde 12,19 olarak açıkladı.. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına da bu oran kadar zam yapılacak.

SGK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına 6 aylık enflasyon oranı doğrudan yansıtılırken, kök aylığı 16 bin 881 liranın altında kalan ve maaşları bu tutara tamamlanan emekliler için artışın uygulanması yasal düzenleme şartına bağlı bulunuyor.

Bu kapsamda söz konusu emeklilerin aylıkları da yüzde 12,19 oranında artırılarak 18 bin 937 liraya yükselecek. Ancak artış, mevcut mevzuat gereği otomatik olarak yürürlüğe giremiyor. Düzenlemenin hayata geçebilmesi için TBMM'de yasal değişiklik yapılması gerekiyor.

Memur ve memur emeklilerinin zam oranları hizmet yılı ve kuruma göre değişecek

Memur maaşları ile memur emekli aylıkları, toplu sözleşme hükümleri ve enflasyon farkı doğrultusunda 2026 yılının ilk yarısı için artırılacak. Buna göre yüzde 18,6 seviyesindeki artışın yanı sıra toplu sözleşmeden kaynaklanan bin liralık seyyanen zam da yansıtılacak. Memurların maaş artışları unvan; derece, hizmet yılı ve görev yapılan kuruma göre farklılık gösteriyor. Bu nedenle tüm memurlar ve meslek grupları için net maaş artışlarının ortaya çıkması, ilgili katsayıların kesinleşmesinin ardından belli olacak.

Yeni zamlı oran iile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 50 bin 503 liradan 59 bin 896 liraya yükseldi. En düşük memur emekli aylığı ise 22 bin 671 liradan 26 bin 887 liraya yükselirken toplu sözleşme gereği seyyanen bin lira zammın da eklenmesiyle 27 bin 887 lira olacak.

Emekli aylıklarına zam oranı açlık sınırının altında kaldı

TÜRK-İŞ'in Aralık 2025 Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırmasına göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için gerekli aylık gıda harcaması olan açlık sınırı 30 bin 143 liraya yükselirken, 16 bin 881 lira olan en düşük emekli aylığı bu tutarın yaklaşık 13 bin lira altında kaldı.

Yeni zam oranıyla en düşük emekli aylığının 18 bin 937 liraya çıkarılması öngörülse dahi 30 bin 143 liralık açlık sınırının yaklaşık 11 bin lira altında kaldı.