Emeklilere ek zam ödemesi başladı

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin yüzde 37,57'lik zam oranı yüzde 49,25'e yükseltildi. Gelişmeyle en düşük emekli aylığı 10 bin liraya yükseltilirken ek zam ödemeleri bugün (6 Şubat) SSK emeklilerinin hesaplarına geçerken Bağ-Kur emeklilerine ise çarşamba (7 Şubat) itibariyle ödenecek. Maaşı 10 bin TL olan emeklilere 1168 TL fark ödemesi yapılacak.

EMEKLİLERİN HESABINA NE KADAR GEÇECEK?

Konuyla ilgili açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylık fark tutarlarının 6 ve 7 Şubat'ta ödeneceğini duyurmuştu.

Ocakta 6 aylık enflasyon farkıyla maaşlara yüzde 37,57'lik artış yapılırken iki ek zam kararı sonrasında yüzde 11,68'lik bir artış daha gerçekleşti. Böylece SSK ile Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarında yüzde 49,25'lik bir artış yapılmış oldu. Emeklilerin son düzenlemeyle ne kadar maaş alacağı da belli oldu.

Emekli maaşı 7 bin 750 TL olan 11.566 TL,

10 bin TL emekli maaşı olan 14.925 TL,

13 bin 500 TL emekli maaşı sahibi olan 20.148 TL,

15 bin TL emekli aylığı olan 22.387 TL,

17 bin 500 TL emekli maaşı olan 26.118 TL maaş alacak.