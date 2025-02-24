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Emekli ikramiyesi ne kadar olacak? İşte Ankara'da konuşulan rakam

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Ramazan Bayramı'na az bir süre kala emeklilerin en çok merak ettiği konu bayram ikramiyesi. Geçtiğimiz yıl 3 bin lira ödenen emekliler ikramiyelere yapılacak zammı dört gözle bekliyor. Kulislere yansıyan son bilgilere göre; ikramiyelerin 4 bin lira olacağı tahmin ediliyor.

En düşük emekli maaşı son zam ile 14 bin 469'ye yükseltilmişti. Şimdi 16 milyonu aşkın emekli, bayramda verilecek emekli ikramiyesini merak ediyor. 2024 yılında emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinde %50 oranında artış yapılarak miktar 3.000 TL'ye yükseltildi. Yeni yılda emekliler ikramiyelere yapılacak zammı merak ediyor.

BAKAN IŞIKHAN: ÇALIŞMA YAPACAĞIZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bayram ikramiyesiyle ilgili çalışma yapacaklarını daha önce aktarmıştı. Işıkhan, 3 bin 500 ila 4 bin lira arasında bir rakamın verileceği iddialarının hatırlatılması üzerine de "Şu an rakam söylemek için çok erken. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında ekonomi kurmaylarıyla görüşmeleri yaptıktan sonra, nasıl önceki yıllarda bir artış söz konusu olduysa tabii bununla ilgili değerlendirmeleri de yapacağız." dedi.

YÜZDELERE GÖRE OLASI İKRAMİYELER

Bayram ikramiyelerine %20 artış olması durumunda 3.600 lira, %25 artış yapılması durumunda 3.750 liraya yükselecek. Zam oranının %30 seviyesinde olması halinde ise ikramiyeler 900 lira artacak ve 3.900 lira olacak. Özellikle zam beklentisinin yükseldiği %35 oranında bayram ikramiyesi, 4.000 lira sınırını aşacak ve 4.050 lira olacak. %40 zam durumunda ise emeklilerin alacağı ikramiyeler, 4.200 liraya yükselecek.

4 BİN LİRA İHTİMALİ GÜÇLÜ

Türkiye Gazetesi'nden İsa Karakaş, emekli bayram ikramiyesi için kulis bilgilerini paylaştı. Karakaş, ikramiyede 'mutlaka' en az 3.500 TL'ye kadar artış olacağını düşündüğünü söylerken "Erdoğan'ın inisiyatifiyle en fazla 'belki' 4 bin TL olabileceği konuşulmaktadır" dedi.

BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

1 Mart'ta başlayacak Ramazan ayı, 30 Mart'ta Ramazan Bayramı'nın ilk günü ile sona erecek.

Henüz resmi bir açıklama gelmese de, 2018 yılından bu yana uygulanan ikramiye ödemeleri dikkate alındığında, bayram ikramiyelerinin hesaplara 24-28 Mart arasında yatırılması planlanıyor. Ödemelerin 24 Mart 2025 tarihinde yapılacağı öngörüyor.

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Emekli ikramiyesi ne kadar olacak? İşte Ankara'da konuşulan rakam
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıGokay Ergul:

Yazık şimdi de bir ay emekliyi böyle uyutacaklar acaba bayram ikramiyesi ne kadar yazık uyumaya devam

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Haber YorumlarıYasar Unal:

Sorun şu ki bu rakam herkese verilmiyor. Yarısına kadar düşebiliyor. Üç kuruş para verip onun da yarısını kesmek gerçekten müthiş bir lütuf olsa gerek.

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Haber Yorumlarıufo:

kemal Kılıçdaroğlu olsaydı yüksek olurda zaten bu ikramiyede onun sayesinde oldu

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