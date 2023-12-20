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EMEKLİ VE MEMUR ZAM ORANI | Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak? En düşük maaş ne kadar? Memur, emekli maaş zammı 2024 tablosu!

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Memur zam oranı ve emeklilerin maaş zammı ne kadar olacağı merak ediliyor. 5 aylık enflasyona göre maaş zammı ne kadar olacak ve emekli maaşı 2024 yılında kaç lira olacağı gündeme geliyor. Emekli memur zammı ne zaman açıklanacak ve memur maaşları kaç TL olacağı gündeme geliyor. Peki, Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak? Memur, emekli maaş zammı 2024 tablosu!

Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacağı gündeme geliyor. Memur ve emekli maaş zammı 2024 tablosu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Milyonlarca memur ve emekli yılbaşında maaşlarına yapılacak zammı merakla bekliyor. Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak? Memur, emekli maaş zammı 2024 tablosu! Detaylar haberimizdedir…

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memur ve memur emeklileri 5 aylık enflasyona göre yüzde 44 zammı şimdiden cebine koydu. Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla zammın yüzde 47'lere çıkması, refah payı eklenmesiyle de oranın yüzde 50'lere yükselmesi bekleniyor. Memur zammı SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de referans olacak. Yüzde 50'lik zamma göre en düşük memur emeklisi maaşı 14 bin 800 TL'ye, en düşük memur maaşı 33 bin TL'ye, en düşük SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşı da 11 bin 250 liraya çıkacak.

EMEKLİ VE MEMUR ZAM ORANI | Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak? En düşük maaş ne kadar? Memur, emekli maaş zammı 2024 tablosu!

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2024 TABLOSU

Kasım ayı enflasyon rakamlarının TÜİK tarafından açıklanmasının ardından memur ve emekli zammında belirleyici olacak 5 aylık enflasyon farkı da şekillenmiş oldu. Enflasyon temmuzda yüzde 9,49, ağustosta yüzde 9,09, eylülde yüzde 4,75, ekimde yüzde 3,43, kasımda ise yüzde 3,28 oranında arttı. Böylece 5 aylık enflasyon farkı yüzde 33,64 oldu. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla 6 aylık enflasyon farkı yüzde 38 civarında olacak.

EMEKLİ VE MEMUR ZAM ORANI | Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak? En düşük maaş ne kadar? Memur, emekli maaş zammı 2024 tablosu!

MEMURA YÜZDE 50 ZAM BEKLENİYOR

Enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı hesaba katıldığında memur ve memur emeklisi zammı yüzde 47'ye çıkacak. Refah payı eklenmesiyle bu oranın yüzde 50'ye çıkması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları da bu yönde. Yılmaz, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Memurun biliyorsunuz toplu sözleşme gereği alacağı bir fark var. Aldığı bir artış var, artı enflasyon farkı var. Bu da oldukça önemli bir rakama gelecek gibi görünüyor. Dolayısıyla bu memur emeklisine de zaten yansımış olacak. Memur ve emeklisine yüzde 50 civarında bir artış öngörüyoruz. Elimizden gelen tüm imkanlarla emeklilerimizin yanında olacağız." dedi.

Memur zammının SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam için referans olacağı söyleniyor. Temmuz ayında aldıkları yüzde 25'lik zamdan memnun olmayan ve geçim sıkıntısı şikayetleri artan emeklilere de yüzde 50 zam yapılması gündemde.

EMEKLİ VE MEMUR ZAM ORANI | Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak? En düşük maaş ne kadar? Memur, emekli maaş zammı 2024 tablosu!

EN DÜŞÜK MAAŞ NE KADAR OLACAK?

Yüzde 50'lik zamma göre en düşük memur emeklisi maaşı 9 bin 876 liradan 14 bin 800 liraya, en düşük memur maaşı ise 22 bin TL'den 33 bin TL'ye yükselecek. En düşük SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşı ise 7 bin 500 TL'den 11 bin 250 liraya çıkacak.

Haberler.com / Sena Demiröz - Ekonomi

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