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Hem emekli ve memurun maaşı hem de bedelli askerlik ücreti değişiyor! İşte öngörülen rakamlar

Hem emekli ve memurun maaşı hem de bedelli askerlik ücreti değişiyor! İşte öngörülen rakamlar
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Memur ve memur emeklisinin gözü kulağı, 3 aylık enflasyon verilerinin netleşmesiyle beraber temmuz maaş zammına çevrildi. Peki ilk 3 aylık enflasyon oranı ne kadar oldu, temmuz için öngörülen oran ne, yapılacak bu artışlar bedelli askerlik ücretine nasıl yansıyacak? Detaylar haberimizde...

2025 Temmuz ayında milyonlarca memur, emekli ve sosyal destek alan vatandaş için yeni maaş dönemi başlıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı enflasyon verileri ve Merkez Bankası'nın nisan ayı beklenti anketi doğrultusunda zam oranları netleşmeye başladı. Hem maaşlarda hem de bazı kalemlerde (örneğin bedelli askerlik) önemli artışlar öngörülüyor.

GÖZLER 3 TEMMUZ'A ÇEVRİLDİ

Enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışlarına göre belirlenecek memur ve emekli maaş zamlarının netleşeceği tarih 3 Temmuz 2025 olacak. TÜİK, saat 10.00'da Haziran ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Bu verilerle birlikte SSK, Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranları kesinleşmiş olacak.

İİLK 3 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 10,06 OLDU

TÜİK'in açıkladığı verilere göre;

  • Ocak: %5.03
  • Şubat: %2.27
  • Mart: %2.46

İlk üç aylık toplam enflasyon oranı %10.06 olarak gerçekleşti. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için doğrudan maaş artışına yansıyacak.

6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 17,91

Merkez Bankası'nın Nisan ayı piyasa katılımcıları anketine göre;

  • Nisan: %3.07
  • Mayıs: %2.20
  • Haziran: %1.70

Bu tahminler doğrultusunda 6 aylık enflasyonun %17,91 seviyesine ulaşması bekleniyor. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için doğrudan zam anlamına geliyor.

MEMURA YÜZDE 16 ZAM ÖNGÖRÜSÜ

Memurlar ve memur emeklileri için zam oranı sadece enflasyon farkına değil, aynı zamanda toplu sözleşmeden kaynaklı %5'lik artışa da bağlı. Beklenen tabloya göre:

  • Enflasyon farkı: %11,79
  • Toplu sözleşme zammı: %5

TOPLAM ZAM ORANI YÜZDE 16,79

Bu oranlar doğrultusunda maaşlar sil baştan değişecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 17 BİN TL'Yİ AŞACAK

Ocak 2025'te 14.469 TL olan en düşük memur emeklisi maaşının, %17,91 zamla 17.060 TL'nin üzerine çıkması bekleniyor. Ancak nihai rakam Meclis düzenlemeleri ve bütçe imkanlarına göre netleşecek.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 283 BİN TL'YE YÜKSELİYOR

Ocak 2025'te 243.013 TL olan bedelli askerlik ücreti, memur maaş katsayısına bağlı olarak Temmuz'da yaklaşık 283.814 TL'ye yükselecek. Artışlar, enflasyon ve maaş katsayısına paralel şekilde güncellenecek.

Hem emekli ve memurun maaşı hem de bedelli askerlik ücreti değişiyor! İşte öngörülen rakamlar

ZAMLAR SADECE MAAŞLARI DEĞİL, EKONOMİYİ DE ETKİLEYECEK

Temmuz 2025'te yapılacak zamlar yalnızca çalışanları ve emeklileri değil; sosyal yardımlar, bedelli askerlik ücretleri ve kamu bütçesini de yakından ilgilendiriyor. Bu nedenle, gözler 3 Temmuz'da açıklanacak olan enflasyon verisinde olacak. O gün, milyonlarca vatandaşın yeni gelir düzeyinin belirleneceği kritik gün olarak öne çıkıyor.

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Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

iyi de nisan enflasyon oranları daha açıklanmadı. bayram değil seyran değil bu zam haberi niye ki? hem memura yüzde 16 değil yüzde 10 verecekler bence. enflasyon farkı yüzde 6 yı geçmez. artı 5, işte yüzde 10/11 falan yapar. yazın buraya

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Haber YorumlarıRealist:

Daha temmuza çok var... bu haberleri yapıyorsunuz. Memurun aldığı zamma herkesin nazarı değiyor... yüzde 10 olsa, verilecek zam 5 bin tl....

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Haber YorumlarıKemal A55:

Asgari ücret 22bin işveren maliyeti 30bin600 memur maaşı ortalama 52 bin kesintilerle 67bin asıl bu kesintiler ve paralar konuşulmalı bir memur nasıl her ay sadece vergiye 10bin tl verir

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Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

yazdığınız haber yenimi, yada bilinmiyor mu, zırvalıyorsunuz

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