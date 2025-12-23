Haberler

Hobi amaçlı başladığı çilek üretiminde talebe yetişmekte zorlanıyor
Tokat'ın Zile ilçesinde emekli olduktan sonra çilek üretmeye başlayan Hüseyin Peköz, önemli bir talep ile karşılaşıyor. 4 dönüm alanda üretim yapan Peköz, önümüzdeki yıl alanını 40-50 dönüme çıkararak daha fazla çilek yetiştirmeyi hedefliyor.

EKBER TÜRKOĞLU/NECMETTİN ERYILMAZ - Tokat'ın Zile ilçesinde emekli olduktan sonra hobi amaçlı çilek üretimine başlayan Hüseyin Peköz, şimdi talebe yetişmekte zorlanıyor.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde memur olarak çalışan ve 2024 yılında emekli olan Peköz, kiraladığı 4 dönüm alanda çilek üretmeye başladı.

Bu yıl şubat ayında diktiği çileklerden yaz aylarından itibaren ürün almaya başlayan Peköz, aralık ayının ortasında bile ürün almaya devam ediyor.

Peköz, AA muhabirine, daha önce hobi amaçlı çilek yetiştirdiğini, emekli olduktan sonra üretim yapmaya karar verdiğini söyledi.

Üretime yeni başlamasına rağmen çileğe talebin çok olduğunu anlatan Peköz, şöyle devam etti:

"Aşırı derecede çileğe talep var. Antalya'dan, Hatay'dan, Diyarbakır'dan, Çorum'dan, Amasya'dan Sivas'tan, Samsun'dan talep var ama yetiştiremiyoruz. İklimimiz çilek üretmeye çok uygun. Antalya ve Mersin'deki çileklere benzemiyor bizim çilekler. Bizim çilekler biraz daha sert. Bizim çilekler kendini bırakmıyor. Raf ömrü çok uzun."

"Çileklerimiz pastanelerde tercih ediliyor"

Aralık ayının ortalarına gelinmesine rağmen çilek almaya devam ettiklerini dile getiren Peköz, " Çileklerimiz pastanelerde tercih ediliyor. Reçellikte de aroması çok lezzetli. Nisan ayının ortası gibi başlıyor Aralık 15'inde bile hala çilek alıyoruz." dedi.

Üretim alanını 10 kat artıracak

İlk sene 4 ton ürün aldıklarını anlatan Peköz, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki sene verimi daha yüksek olacak. 2026 yılında 8 ila 10 ton arasında çilek bekliyoruz buradan. Şimdi yeni bir yer kiraladık. 40-50 dönüm civarında. Talep çok olduğu için. 4 dönümlük alanda 5 ila 10 kişi arasında eleman çalıştırıyoruz. Yeni aldığımız alanda 50 ila 60 kişi çalıştıracağız. Şubat ayında budama veya dikim ile işçileri çalıştırmaya başlıyoruz, aralık ayının ortasına kadar çalıştırıyoruz. Bizim çilekler çok tutuluyor. Çileklerimizi tüketenler aroması ve tadı çok farklı diyor."

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Ekonomi
