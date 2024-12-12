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Emekli Emre Çelik, Bafra Koyunları ile Hayvancılıkta Başarı Hedefliyor

Emekli Emre Çelik, Bafra Koyunları ile Hayvancılıkta Başarı Hedefliyor
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Bilecik'te emekli olduktan sonra küçükbaş hayvancılığa yönelen Emre Çelik, TİGEM'den aldığı Bafra ırkı koyunlar ile bölgede hayvancılığı tanıtmayı hedefliyor. İlk kuzularına büyük bir özenle bakan Çelik, doğum oranlarından memnun olduğunu belirtti.

Bilecik'te 6 ay önce emekli olan ve küçükbaş hayvancılığa başlayan Emre Çelik ilk kuzularına adeta çocuk gibi bakıyor.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde emekli olduktan sonra hayvancılığa başlayan Emre Çelik, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Amasya Gökhöyük İşletmesinden aldıkları çoklu doğum özelliğine sahip olan ' Bafra' ırkı koyunu bölgede tanıtmayı hedefliyor. TİGEM'den 50 küçükbaş hayvan alan Emre Çelik, koyunlardan ortalama 2'nin üzerinde kuzu aldıklarını söyledi.

' Bafra' koyununu bölgede tanıtmayı hedefliyor

6 ay önce Akpınar Mahallesi'nde hayvancılığa başlayan Emre Çelik, yerli ırk olan Bafra ırkı koyunların doğum oranlarından memnun olduğunu belirterek, sözlerine şöyle devam etti;

"2024 yılında EYT'den emekli oldum. Emekli olduktan sonra üretim anlamında ne yapabilirim diye düşündüm ve hayvancılıkta karar kıldım. Hayvancılık konusunda koyun ırkında karar kıldım. Koyunda çok fazla ırk türlerinde hayvancılık yapan var. Bizler de TİGEM'in ürettiği 'Bafra' ırkında karar aldık. Bu ırkı maşallah çok bereketli . Ben TİGEM'den 50 küçükbaş hayvan aldım. Bu hayvanların 7 tanesi şuan doğum yaptı. Bu doğum sürecinde 7 taneden yaklaşık 17 tane yavru aldık. Ortalama 2'nin üzerinde yavru alıyoruz. Hedefimiz bölgede bu ırkın tanıtımını sağlamak. Bölgemizde bu ırkı bakan çok az insan var. Bizde bir tanesiyiz. Biz bu ırkı koyunculukla uğraşan arkadaşlara tanıtmak istiyoruz." - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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