Sarıgöl'ün meşhur Emcelli biberi gurbetçilerin gözdesi oldu

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yetiştirilen ünlü Emcelli biberi, Almanya'da yaşayan bir gurbetçi tarafından 50 kilogram satın alınarak Münih'e götürüldü. Biberin lezzeti ve aroması yurt dışında da ilgi görüyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Emcelli Mahallesi'nde yetiştirilen ve lezzetiyle ün yapan Emcelli biberi, gurbetçilerin yoğun ilgisini görüyor. Almanya'da yaşayan bir gurbetçi, ünlü biberden 50 kilogram satın alarak Münih kentine götürmek üzere yola çıktı.

Sarıgöl'ün meşhur Emcelli biberinin ününü duyan Almanya'da yaşayan gurbetçi Rahim Demir, Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Taşköy Mahallesi'nden Emcelli'ye gelerek biber satın aldı. Daha önce Sarıgöl'de kurulan pazardan 15 kilogram biber alan Demir'in, Almanya'daki yakınlarının da istemesi üzerine yeniden mahalleye gelerek bu kez 50 kilogram biber aldığı öğrenildi.

Emcelli Mahallesi'nde biber üreticiliği yapan Nurullah Akbay, Emcelli biberine özellikle gurbetçilerden yoğun talep geldiğini belirterek, "Bayram öncesi tezgahıma geldi, önce 15 kilo alıp götürdü. Daha sonra Almanya'nın Münih kentindeki akrabaları da isteyince tekrar mahallemize gelerek 50 kilo daha aldı. Emcelli biberinin tadını alan vazgeçemiyor." dedi.

Lezzeti ve aromasıyla bölgede ün yapan Emcelli biberinin yurt dışına kadar ulaşması mahalle üreticilerini sevindirirken, ürünün tanıtımına da katkı sağladı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
