Elon Musk, Yahudi karşıtı paylaşımı beğendiği için X'e reklam vermeyi durduranlara küfretti
Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk, Yahudi karşıtı bir gönderiyi desteklemesi nedeniyle kendisini antisemitizmle suçladıktan sonra sahibi olduğu sosyal medya platformu X'e reklam vermeyi durduran ve durdurmakla tehdit edenler yayın sırasında küfretti. Musk, "Vermeyin reklam. Birisi bana reklamla şantaj yapacaksa, parayla şantaj yapacaksa, s… gidin. S… gidin. Açık mı? Umarım öyledir" ifadelerini kullandı.
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