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Elon Musk, Yahudi karşıtı paylaşımı beğendiği için X'e reklam vermeyi durduranlara küfretti

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Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk, Yahudi karşıtı bir gönderiyi desteklemesi nedeniyle kendisini antisemitizmle suçladıktan sonra sahibi olduğu sosyal medya platformu X'e reklam vermeyi durduran ve durdurmakla tehdit edenler yayın sırasında küfretti. Musk, "Vermeyin reklam. Birisi bana reklamla şantaj yapacaksa, parayla şantaj yapacaksa, s… gidin. S… gidin. Açık mı? Umarım öyledir" ifadelerini kullandı.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

Reklamcılık Elon Musk Twitter Dünya Ekonomi Güncel Haberler

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