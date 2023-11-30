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Elon Musk, Yahudi karşıtı paylaşımı beğendiği için X'e reklam vermeyi durduranlara küfretti

30 Kasım 2023 09:29 Son Güncelleme: 09:32 Abone Ol

Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk, Yahudi karşıtı bir gönderiyi desteklemesi nedeniyle kendisini antisemitizmle suçladıktan sonra sahibi olduğu sosyal medya platformu X'e reklam vermeyi durduran ve durdurmakla tehdit edenler yayın sırasında küfretti. Musk, "Vermeyin reklam. Birisi bana reklamla şantaj yapacaksa, parayla şantaj yapacaksa, s… gidin. S… gidin. Açık mı? Umarım öyledir" ifadelerini kullandı.