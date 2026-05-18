Haberler

ABD'de jüri, OpenAI yöneticilerine karşı açtığı davada Musk aleyhine karar verdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elon Musk'ın OpenAI kurucuları Sam Altman ve Greg Brockman'a 'insanlığa fayda sağlama misyonuna ihanet' iddiasıyla açtığı davada jüri, Musk aleyhine karar verdi ve davanın zaman aşımına uğradığına hükmetti.

Tesla, SpaceX ve X gibi şirketlerin sahibi Elon Musk'ın, yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI şirketinin kurucuları Sam Altman ve Greg Brockman'a karşı "insanlığa fayda sağlama misyonuna ihanet ettikleri" iddiasıyla açtığı davada jüri Musk aleyhine karar verdi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, California eyaletinin Oakland kentindeki federal mahkemede görülen davada jüri kararını açıkladı.

Dokuz kişilik jüri heyeti, Musk'ın OpenAI yöneticilerine karşı ileri sürdüğü iddiaları reddederken, davanın zaman aşımı süresi dolduktan sonra açıldığına hükmetti.

Yargıç Yvonne Gonzalez Rogers da danışman niteliğinde görev yapan jürinin kararını mahkemenin hükmü olarak kabul etti ve Musk'ın taleplerini reddetti.

Üç hafta süren dava boyunca jüri, Musk, Altman, Brockman ve Microsoft Üst Yöneticisi (CEO) Satya Nadella dahil birçok ismin ifadesine başvurdu.

Elon Musk, 2024 yılında açtığı davada Altman ve "suç ortakları" tarafından ihanete uğradığını belirterek, OpenAI'ı "kar peşinde koşmakla" suçlamıştı.

Dava dilekçesinde Musk, Altman ve ortaklarını şirketin "insanlığa fayda sağlama misyonuna ihanet" ile itham etmişti.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay
Trump: Yarın İran'a yapılacak saldırıyı erteledim

İran'ın en çok zarar verdiği 3 ülke, Trump'ı son anda vazgeçirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yunanistan, Dimetoka ve Kerpe Adası'ndan patriotları çekme kararı aldı

Burnumuzun dibine yerleştirmiştiler! Yunanistan geri adım attı
RTÜK Tarsus'taki saldırıya yayın yasağı getirdi

RTÜK’ten Tarsus saldırısına yayın yasağı
Fenerbahçe Başkan adayı Hakan Safi'den taraftarlara yıldız vaadi: 'Beni kesmez' diyerek 2 ismi reddettim

Hakan Safi'den dünya yıldızı vaadi: Beni kesmez, 2 ismi reddettim...
Mersin'deki saldırıda yaralanan restoran çalışanı: Telefon çıkaracağını sanarken birden tabancayı çıkardı

6 kişinin öldüğü saldırıda mucize kurtuluş! Vahşeti anbean anlattı
Halil İbrahim Kalaycıoğlu 'Mezhebimi sordu' dedi, İlyas Salman'dan yanıt geldi

Kalaycıoğlu "Mezhebimi sordu" dedi, Salman'dan yanıt geldi
Maldivler değil, Diyarbakır: Geçen yıl çöl gibiydi, bu yıl turkuaza büründü

Manzara Maldivler'den değil, denize kıyısı olmayan ilimizden
Serdar Adalı'dan sonra bir açıklama da Şenol Güneş'ten: Başkan ne diyorsa o olur

Şenol Güneş'ten kafa karıştıracak "Beşiktaş" açıklaması