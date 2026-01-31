Haberler

Hakkarili kadın girişimci devlet desteğiyle manda sayısını 20'ye çıkardı

Hakkarili kadın girişimci devlet desteğiyle manda sayısını 20'ye çıkardı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki Elif Koca, 8 yıl önce başladığı hayvancılıkta devlet desteğiyle manda sayısını 20'ye çıkararak aile ekonomisine katkı sağladı. Koca, çevresindeki kadınlara da bu işi tavsiye ediyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 8 yıl önce hayvancılığa başlayan 37 yaşındaki Elif Koca, devlet desteğiyle manda sayısını 20'ye çıkardı.

Eşi ve 3 çocuğuyla Gürdere köyünde yaşayan Koca, ekonomik gelir elde etmek, ailesinin süt ve peynir ihtiyacını karşılamak için hayvancılık yapmaya karar verdi.

Bu kapsamda, 2018'de İl Özel İdaresi tarafından bölgede yürütülen "Manda Yetiştiriciliği Projesi"ne başvuran Koca'ya 5 manda desteği sağlandı.

Köyündeki işletmede 8 yıldır hayvancılık yapan kadın girişimci, manda sayısını 20'ye çıkardı.

Kış aylarında ağır hava şartlarına rağmen hayvanlarının bakımını aksatmayan Koca, üretimden elde ettiği sütü yoğurt ve peynire dönüştürerek aile ekonomisine katkı sağlıyor.

"Her kadına bu işi tavsiye ediyorum"

Koca, AA muhabirine, devlet desteği sayesinde hayvan sahibi olduğunu söyledi.

Yaptığı işle çevresindeki kadınlara ilham verdiğini belirten Koca, şunları kaydetti:

"Projem kabul edildi ve bana 5 manda verildi. Şu an 20 mandaya çıkardım. Bu işi çok seviyorum. Bütün kadınlara da tavsiye ediyorum. Manda çok karlı olan bir yetiştiricilik. Hem sütü hem yoğurdu hem de peyniri çok güzel. Sabah evden çıkıp ahıra geliyoruz. Önce ahırı temizliyorum, hayvanlara su veriyorum. Sonra sağım yapıyorum. Elde ettiğimiz sütü, yoğurt, kaymak ve peynir haline getiriyorum. Yoğurdu, peyniri ve sütü satarak aile bütçeme katkıda bulunuyorum."

Desteklerden dolayı yetkililere teşekkür eden Koca, "Her kadına bu işi tavsiye ediyorum. Devletimiz her türlü desteği sağlıyor. Mandalara yazın bakmak daha kolay. Yazın yaylada oluyorlar. Kışın ise sürekli ahırdalar ve bakımı zorlaşıyor." diye konuştu.

