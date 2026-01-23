Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek'ten yeni hamle! Emeklilere 10 bin lira ek maaş

Meclis'ten geçen düzenlemeyle en düşük emekli maaşı 20 bin TL'ye yükseltildi ancak hayat pahalılığı karşısında bu artış emeklileri ve dar gelirlileri tatmin etmedi. Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, emeklileri heyecanlandıran yeni bir hazırlığın ayrıntılarını paylaştı.

YENİ BİR SOSYAL YARDIM MEKANİZMASI GELİYOR

Tayyar'a göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yönetimindeki ekonomi ekibi, bütçe disiplininden taviz vermeden vatandaşın cebini rahatlatacak yeni bir sosyal yardım mekanizması üzerinde çalışıyor. Ekonomi yönetiminin ücretli ve maaşlı kesime yönelik kalıcı refah artışı için "2027 başını" hedeflediğini belirten Tayyar, o tarihe kadar geçecek sürede devreye alınacak "Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi"ni duyurdu.

TOPLAM GELİRE BAKILACAK

Yeni sistemin çalışma prensibi, hanelerin gelir ve servet durumunun tam olarak tespit edilmesine dayanıyor. Şamil Tayyar, sürecin işleyişini şu maddelerle özetledi:

Geçim İndeksi Belirlenecek: Devlet, bir ailenin asgari yaşam standartlarını sürdürebilmesi için gereken tutarı (Geçim İndeksi) belirleyecek.

Gelir Testi: Hanenin toplam geliri ve servet haritası çıkarılacak.

Fark Ödenecek: Eğer hane geliri, belirlenen geçim indeksinin altındaysa, aradaki fark devlet tarafından "Sosyal Maaş" olarak hesaba yatırılacak.

"10 BİN LİRA FARK YATACAK"

Sistemin nasıl işleyeceğini somut bir örnekle açıklayan Tayyar, emeklilerin de bu kapsama gireceğini belirtti: "Misal; hane geliri 20 bin lira, belirlenen geçim indeksi 30 bin lira olursa, aradaki 10 bin liralık fark vatandaşa ödenecek. Şartları uyan emekliler de bu uygulamadan yararlanabilecek."

PİLOT UYGULAMA İÇİN TARİH VERİLDİ

Milyonlarca kişinin "Ne zaman başlayacak?" sorusuna da yanıt veren Tayyar, uygulamanın çok yakında test edileceğini duyurdu. Sistemin Haziran veya Temmuz aylarında, belirlenecek 2-3 ilde pilot bölge uygulamasıyla hayata geçirilmesi planlanıyor. Geliri zamanla artan haneler ise sistemden otomatik olarak çıkarılacak.

KAMU ÇALIŞANLARINA YIL SONU REFORMU

Tayyar ayrıca, tüm kamu çalışanlarını ilgilendiren maaş ve çalışma şartlarını düzenleyen kapsamlı bir reform paketinin de hazırlık aşamasında olduğunu ve yıl sonuna doğru Meclis gündemine geleceğini ifade etti.