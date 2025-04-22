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İşte Türkiye'de eleman bulmakta en çok zorlanılan meslek

İşte Türkiye'de eleman bulmakta en çok zorlanılan meslek
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İŞKUR'un internet sitesinde yer alan "2024 Türkiye İşgücü Piyasası Araştırma Raporu"na göre eleman temininde en fazla güçlük çekilen mesleklerin başında garsonluk geldi. Bunu, dikiş makineciliği, kaynakçılık, temizlik görevliliği, sıvacılık, satış danışmanlığı, yük ve yolcu taşımacılığı şoförlüğü ile gazaltı kaynakçılığı izledi.

Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "2024 Türkiye İşgücü Piyasası Araştırma Raporu"na göre, eleman temininde en fazla güçlük çekilen meslekler arasında ilk sırada garsonluk, dikiş makineciliği ve kaynakçılık bulunuyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, üreten, büyüyen, istihdam olanaklarını genişleten Türkiye hedefiyle politikalar oluşturmaya devam ettiklerini belirtti.

86 BİN İŞ YERİYLE GÖRÜŞME YAPILDI

İŞKUR'un hazırladığı 2024 yılı İşgücü Piyasası Araştırması'nın sonuç raporlarının yayımlandığını bildiren Işıkhan, araştırma kapsamında 2 kişi ve üzerinde istihdam sağlayan 86 bin iş yeriyle görüşme sağladıklarını, en fazla iş gücü ihtiyacının imalat sektöründe olduğunu aktardı. Işıkhan, 20 ve üzerinde çalışanı olan iş yerlerinde yüzde 29,7 oranında açık iş tespit ettiklerini kaydetti.

EN ÇOK AÇIK İŞİN TESPİT EDİLDİĞİ MESLEKLER

İŞKUR'un internet sitesinde yer alan rapora göre, en çok açık işin tespit edildiği meslekler, garsonluk, dikiş makineciliği, satış danışmanlığı, temizlik görevliliği, gazaltı kaynakçılığı, kasiyerlik, paketleme ve konfeksiyon işçilikleri ile yük ve yolcu taşımacılık şoförlükleri oldu. Eleman temininde en fazla güçlük çekilen mesleklerin başında garsonluk geldi. Bunu, dikiş makineciliği, kaynakçılık, temizlik görevliliği, sıvacılık, satış danışmanlığı, yük ve yolcu taşımacılığı şoförlüğü ile gazaltı kaynakçılığı izledi.

GELECEĞİN MESLEKLERİ DE BELİRLENDİ

Araştırmada, geleceğin mesleklerine yönelik tespitler de yer aldı. Buna göre, işverenler tarafından gelecek 10 yılda öne çıkması beklenen meslekler, yazılım ve inşaat mühendislikleri, yapay zeka, e-ticaret ve bilişim uzmanlıkları, yapay zeka geliştiriciliği, dil ve konuşma terapistliği ile CNC operatörlüğü olarak sıralandı.

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Kaynak: AA / Erdem Aksoy - Ekonomi
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıSer_hat:

Dolgun ücret verirseniz hepsi de bulunur.Üç kuruşa adam çalıştırmaya kalkarsanız tabiki bulunmaz

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Haber YorumlarıMengele:

Imamhatip mezunuyum hemen görev verdiler 60 bin lira maas birde kücük bir ev bahceli kirasi yok ben burayla nasim gecineyim bir resmi nikahli hanim birde imam nikahli esim 11 cocuk var umarim devlet yardim eder milletin vergisiyle camiye kimsede gelmiyor para toplasam

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Haber YorumlarıAhmet25 :

12 yıl zorunlu eğitimin sonucu

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Haber YorumlarıRıdvan Doğan:

bu meslegi yurtdisinda yaparsan hayatinda sosyal hayatinda olur , arabanda olur evinde olur. turkiyede bu mesleklerin degeri parayi seyiyle verdigi icin kimse calismiyor. adam gibi esnaf , is adami olunda eleman bulursunuz

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