Elektronik Sigara Kullanımı Çocuklar İçin Tehdit Oluşturuyor

Güncelleme:
Medipol Bahçelievler Hastanesi'nden Prof. Dr. Ahmet Güzel, elektronik sigara kullanımının çocuklar arasında artış gösterdiğini ve ciddi sağlık tehditleri oluşturduğunu vurguladı. Bağlılık yapıcı etkileri ve sağlığa zararlı kimyasalları ile dikkat çeken elektronik sigaralar, çocukların geleceği için bir risk olarak değerlendiriliyor.

Medipol Bahçelievler Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Güzel, elektronik sigara kullanımının, daha önce hiç sigara içmemiş çocuklar arasında artış gösterdiğini belirterek, Türkiye'de de tüketimin giderek arttığını bildirdi.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Ahmet Güzel, çocuklar için bağımlılığa açılan bir kapı haline gelen elektronik sigaranın zararlarına ilişkin uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. Güzel, elektronik sigaranın kalp ve akciğer sağlığına zarar vererek, bağımlılık yaptığını aktararak, tatlandırıcılarla cazip hale getirilen bu ürünlerin kullanımındaki artışın endişe verici olduğunu kaydetti.

Bu cihazların, çocukların geleceği için ciddi bir tehdit olduğunun altını çizen Güzel, "Bu ürünlerin kokusuz oluşu, ateş gerektirmemesi ve kolayca saklanabilmesi kullanım oranlarını artırıyor. İçerisine eklenen tatlandırıcılar ve aromalar ise çocukluk çağında cazibeyi daha da artırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'de de tüketimin giderek arttığını söylemek mümkün"

Prof. Dr. Güzel, Avrupa ve Amerika'da yapılan araştırmalara değinerek, "13-17 yaş arasındaki kullanıcıların yüzde 70'i daha önce hiç sigara içmemiş çocuklardan oluşuyor. Yani bu çocuklar ilk kez elektronik sigara kullanarak bağımlılık sürecine giriyor. Türkiye'de de tüketimin giderek arttığını ve benzer bir tehlikenin kapıda olduğunu söylemek mümkün." ifadelerini kullandı.

Son dönemde piyasaya çıkan yeni nesil elektronik sigaraların daha büyük riskler taşıdığına dikkati çeken Güzel, bu ürünlerde kullanılan nikotin tuzlarının, kana daha fazla nikotin geçmesine neden olduğunu anlattı.

Güzel, bunun beyindeki bağımlılık merkezlerini daha güçlü uyarıp bağımlılığı hızla artırdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ayrıca nikotin, sadece sigaraya değil diğer bağımlılıklara da kapı aralayabiliyor. Elektronik sigara kısa sürede ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor. 2019-2020 yılları arasında ABD'de elektronik sigara kullanımına bağlı akciğer hasarı nedeniyle 2 bin 800 vaka kaydedildi. Bu çok hızlı gelişen, ciddi bir tablo. Ayrıca yüksek nikotin miktarları çarpıntıya yol açarak kalbin dinlenme sırasında beslenmesini engelliyor ve kalp krizi riskini artırıyor."

Elektronik sigaraların yüksek ısılara ulaşarak kansere yol açabilecek "aldehit" gibi zararlı kimyasallar ürettiğini belirten Güzel, normal tütünden daha fazla kanserojen maddenin açığa çıktığını ifade etti.

Prof. Dr. Ahmet Güzel, elektronik sigaranın yalnızca basit bir alışkanlık değil, ciddi bir bağımlılık ve sağlık tehdidi olduğunun altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Henüz uzun dönem etkilerini bilmiyoruz ancak ilerleyen yıllarda akciğer kanseri vakalarında artış görebiliriz. Gençlerimizi bu ürünlerden mutlaka uzak tutmalıyız. Çocukların ve ebeveynlerin bilinçlendirilmesi, toplum sağlığı açısından büyük önem taşıyor."

Kaynak: AA / Maşallah Dağ - Ekonomi
