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Avrupa elektrikli araç bataryasında Asya'ya bağımlı: 2030'a kadar 10,5 milyar avro kayıp riski

Avrupa elektrikli araç bataryasında Asya'ya bağımlı: 2030'a kadar 10,5 milyar avro kayıp riski
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Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi Deloitte'un yayımladığı araştırmada, 2024 yılında dünya genelinde elektrikli araç batarya hücrelerinin yüzde 77'sinin Asya'da üretildiği belirtilerek, yerli üretimin artırılamaması durumunda Avrupalı şirketlerin 2030 yılına kadar milyarlarca euroluk kayıpla karşı karşıya kalabileceği kaydedildi.

Haber: İlhan Baba

(MÜNİH) – Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi Deloitte'un yayımladığı araştırmada, 2024 yılında dünya genelinde elektrikli araç batarya hücrelerinin yüzde 77'sinin Asya'da üretildiği belirtilerek, yerli üretimin artırılamaması durumunda Avrupalı şirketlerin 2030 yılına kadar milyarlarca euroluk kayıpla karşı karşıya kalabileceği kaydedildi.

Elektrikli otomobiller için batarya hücresi üretiminde Asya'nın küresel hakimiyeti güçlenirken, Avrupa'nın rekabet gücü zayıflamaya devam ediyor.

Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi Deloitte'un yayımladığı araştırmaya göre, 2024 yılında dünya genelinde üretilen elektrikli araç batarya hücrelerinin yüzde 77'si Asya'da üretildi. Bu oran 2023'te yüzde 70 düzeyindeydi. Avrupa'nın küresel üretimdeki payı ise yüzde 13'te kaldı. Araştırmada, Avrupa'daki batarya hücresi üretim kapasitesinin yüzde 98'inin Asyalı şirketlerin kontrolünde bulunduğu belirtildi. Buna karşın kıtanın üretim kapasitesi geçen yıl yüzde 26 artışla 920 gigavat saate yükseldi.

Deloitte, Avrupa'da üretilecek elektrikli otomobiller için gerekli batarya hücrelerinin yerli üretimle karşılanamaması durumunda, Avrupalı şirketlerin 2030 yılına kadar yaklaşık 10,5 milyar avro kar kaybı yaşayabileceğini öngördü. İthal ara ürünler, üretim ekipmanları ve yabancı iş gücüne bağımlılık da dikkate alındığında, Avrupa ekonomisinin kaybedebileceği toplam katma değerin 100 ila 150 milyar euroya ulaşabileceği ifade edildi.

Araştırmaya katılan şirketler, sektörün önündeki başlıca engellerin ham madde ve öncü malzeme tedariki, üretimin ölçeklendirilmesi ile deneyim eksikliği olduğunu bildirdi.

Deloitte, Avrupa'nın Asyalı üreticilere bağımlılığını azaltabilmesi için batarya hücresi üretiminin özellikle yüksek maliyetli ilk yıllarında hedef odaklı yatırım ve teşvik programlarının devreye alınması gerektiğini vurguladı. Kuruluş, Avrupa'nın rekabet gücünü artırabilmesi için araştırma ve geliştirmenin yanı sıra seri üretimin finansmanının da desteklenmesinin kritik önem taşıdığını kaydetti.

Kaynak: ANKA
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