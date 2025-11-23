Haberler

Elektrik Faturalarındaki Devlet Desteği Değişiyor: Yüksek Tüketim Zammı Bekleniyor

Güncelleme:
Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, 2024'ten itibaren elektrik faturalarında belli bir kilowattı aşan tüketim için devlet desteğinin iptal edileceğini açıkladı. Yıllık 4 bin kilowatt'ın aşılması durumunda, tüketicilerin elektrik faturalarında yüzde 150-160 zam beklendiği belirtildi.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin; önümüzdeki yıldan itibaren kullanılan elektrikte belli bir Kilowatt'ı geçtiği taktirde devlet indiriminden faydalanamayacağını ifade ederek; "Önümüzdeki sene vatandaş 4 bin Kilowatt'ı geçerse yüzde 150-160 gibi bir zam öngörülüyor" dedi.

Elektrik faturalarıyla alakalı bilgilendirmelerde bulunan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin; faturalardaki devlet desteğine önümüzdeki yıldan itibaren yeni bir uygulamaya geçileceğini bildirdi. Belli bir tüketimi geçen vatandaşların devlet desteğinin iptal olacağını aktaran Başkan Şahin; "Bir ürünün fiyatı 100 TL ise 120-130 TL yaptığımız zaman zam yapmış oluyoruz. Elektrikte de bir zam olayı ile karşı karşıyayız. Geçen senelere kadar elektrik faturalarında hiçbir bilgilendirme yoktu. Şu anda elektrik faturanız 286 TL ve faturaların alt tarafında diyor ki: 'Aslında faturanız 653 TL, fakat biz sizden 286 TL'sini alıyoruz, geri kalan kısmı devlet ödüyor.' Geçen seneye kadar böyle bir şey yoktu. Önümüzdeki sene başından itibaren şöyle bir uygulamaya geçilecek; eğer 'yıllık tüketiminiz belli bir Kilowatt'ı aşarsa bu indirimi iptal edeceğiz' deniyor. Zam denmiyor da indirimin iptali deniyor. Otomatikman 286 TL'lik fatura 653 TL olacak. Yüzde 130'a yakın bir zam yapılıyor, fakat adı zam değil; devletin ödemiş olduğu indirimi fazla kullandığınız için iptal ediliyor. Önümüzdeki sene vatandaş 4 bin Kilowatt'ı geçerse yüzde 150-160 gibi bir zam öngörülüyor" dedi. - KAYSERİ

