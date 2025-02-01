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Elektrik faturalarını iki katına çıkaran yeni uygulama bugün itibariyle başladı

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Bugün itibariyle elektrik faturalarında kullandığın kadar öde dönem başladı. Yeni dönemde elektrik tüketimi 417 kilowattsaat (1.050 TL) olan vatandaşlar artık 2 bin lira ödeyecek.

Elektrik faturalarında tutarı iki katına çıkaracak uygulama bugün itibariyle yürürlüğe girdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, aylık elektrik tüketimi 417 kilowattsaat (1.050 TL) olan vatandaşlar, tüketimlerinin bu sınırı aşması durumunda sübvansiyonlu fiyat yerine gerçek maliyetleri ödemeye başlayacak. Kısaca kullandığın kadar öde olarak adlandırılan yeni düzenleme, özellikle yüksek tüketim yapan aboneleri ilgilendiriyor.

1,2 MİLYON ABONENİN FATURA BEDELLERİ DEĞİŞECEK

Türkiye'de yaklaşık 40 milyon mesken abonesinin bulunduğunu belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, düzenlemenin yaklaşık yüzde 3'lük bir kesimi, yani 1,2 milyon aboneyi etkileyeceğini açıkladı. Bakan Bayraktar, bu grubun genellikle büyük evlerde yaşayan, elektrikli araç kullanan veya elektrik tüketimi yüksek olan kesimlerden oluştuğunu ifade etti.

ELEKTRİKTE GERÇEK TÜKETİM BEDELLERİ TAHSİL EDİLECEK

Bakan Bayraktar, "Ayda 417 kilowattsaat tüketimin üzerine çıkan aboneler, şubat ayından itibaren elektriği gerçek maliyetine göre ödeyecek. Bu düzenleme, yüksek tüketim gruplarına yönelik bir uygulamadır. Ortalama bir hanenin elektrik faturası 414 TL civarındayken, yüksek tüketim yapan abonelerin aylık faturası 1.050 TL'yi aşıyor. Bu noktadan sonra sübvansiyonlu fiyat uygulaması sona erecek" dedi.

417 KİLOWATTSAAT SINIR KABUL EDİLECEK

Sektör kaynaklarına göre, aylık 417 kilowattsaat sınırını aşan abonelerin faturalarında yüzde 96-97 oranında artış yaşanabilir. Bu durumda, 1.000 TL olan bir elektrik faturası 2.000 TL'ye kadar çıkabilecek. Ancak bu artış, sadece belirlenen sınırı aşan tüketiciler için geçerli olacak.

Elektrik faturalarını iki katına çıkaran yeni uygulama bugün itibariyle başladı
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıRobotik cevaplar:

Akp döneminde yaşanmıştır. 11 milyon akçıya selamlarımı yolluyorum. Durmak yok yolmaya devam.

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Haber YorumlarıEbubekir:

Ahmaklar yüzünden çektiğimize bak.

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