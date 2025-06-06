Elektrik Dağıtım Sektöründe Yeşil Dönüşüm İçin Finansman İhtiyacı

Elektrik Dağıtım Sektöründe Yeşil Dönüşüm İçin Finansman İhtiyacı
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Elder Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, elektrik dağıtım sektöründe yeşil dönüşüm sürecinin hızlandırılması için finansman paketine ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Yeni tarife döneminde yapılacak yatırımların önemine değinen Erdoğan, akıllı şebekeler için esnek ve sürdürülebilir çözümler geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, şirketlerin yeşil dönüşüm çalışmaları kapsamında yatırımların gündeme geleceğini belirterek, "Yeni tarife döneminde yapılacak yatırımlar için de finansmana ihtiyaç olacak." dedi.

Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, elektrik dağıtım sektöründe yeşil dönüşüm sürecinin hızlandırılması için finansman paketine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Enerjide dönüşümün omurgasını elektrik şebekelerinin oluşturacağına işaret eden Erdoğan, yarının şebekelerinin bugünden kurulması gerektiğinin altını çizdi.

Erdoğan, yeşil ve dijital dönüşüm için şebekelerin esnek, akıllı ve sürdürülebilir hale getirilmesi gerektiğini vurgulayarak, akıllı şebekeler için yatırıma ihtiyaç bulunduğuna, bu kapsamda yeşil finansmana erişim konusunda çözüm geliştirilmesinin önemine işaret etti.

Avrupa'daki gelişmeler Türkiye'de yakından izleniyor

Söz konusu finansmanın Avrupa'da da tartışıldığını dile getiren Erdoğan, özel bir banka kurulmasının gündemde olduğunu söyledi.

Erdoğan, Avrupa Birliği'ndeki (AB) gelişmeleri, sektör olarak takip ettiklerini belirterek, Avrupa elektrik sektöründe üretim, dağıtım ve tedarik alanlarında faaliyet gösteren 3 bin 500'den fazla kurumun federasyonu olan Eurelectric tarafından yakın zamanda temiz sanayi mutabakatı kapsamında Avrupa Komisyonu'nun denetiminde bir elektrifikasyon bankası kurulması yönünde öneride bulunulduğunu ifade etti.

Türkiye'de elektrik dağıtım sektöründe Beşinci Tarife Uygulama Dönemi'nin 1 Ocak 2026'da başlayacağını dile getiren Erdoğan, dağıtım şirketlerinin yıllık yatırım kapasitelerini 10 yıl gibi kısa bir sürede 1 milyar dolardan 2,2 milyar dolara yükselttiğini belirtti.

Erdoğan, şirketlerin, yeşil dönüşüm çalışmaları kapsamında yatırımların gündeme geleceğini belirterek, "Yeni tarife döneminde yapılacak yatırımlar için de finansmana ihtiyaç olacak." dedi.

Dağıtım şirketleri yeşil dönüşüme katkı sunuyor

Türkiye genelindeki 21 elektrik dağıtım şirketinin, Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyum çalışmalarının da sürdüğünü söyleyen Erdoğan, Elder'in, AB mali desteğiyle "Avrupa Yeşil Mutabakatı Işığında: Herkes İçin Temiz, Uygun Fiyatlı ve Güvenli Elektrik Projesi"ni üye şirketlerin katılımıyla yürüttüğünü ifade etti.

Erdoğan, Yeşil Mutabakat'ın elektrik dağıtım sektörüne etkisine yönelik eğitim programları düzenlediklerini, programlarda özellikle sürdürülebilirlik hedefleri ve şebeke yatırımlarına ilişkin iyi uygulama örneklerinin incelendiğini söyledi.

Dağıtım şirketlerinin bu konudaki ihtiyaçlarını tespit etmek için bir saha çalışması da yaptıklarını belirten Erdoğan, bu çalışmanın sonuçlarını yakında sektörle paylaşacaklarını dile getirdi.

Erdoğan, projeyle sektörde yeşil dönüşüme yönelik farkındalığın artırılmasının amaçlandığını ifade ederek, "Bundan sonraki süreçte yenilikçi örnek uygulamaların yer aldığı fizibilite ve pilot çalışmalarını üye şirketlerimizle tamamlayacağız." dedi.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz - Ekonomi
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