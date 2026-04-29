Elder'den, COP31'de 'elektrik dağıtım şebekeleri için güçlü yapılandırma' beklentisi

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, bu yıl Türkiye'de düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) elektrik dağıtım şebekelerinin daha güçlü ve yapılandırılmış bir başlık altında ele alınmasını arzu ettiklerini bildirdi.

Erdoğan, Elder tarafından İzmir'deki bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, derneklerinin COP'a akredite edilmiş sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu söyledi.

COP31'in bu yıl kasım ayında Türkiye'de icra edileceğini hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"COP gündemi içerisinde biz de elektrik dağıtım şebekelerinin daha güçlü bir şekilde yer almasına yönelik bir çalışma içerisindeyiz. Bu COP süreçlerinde meseleyi küresel sıcaklık artışını 1,5 derece ile sınırlandırmayla başlayan bir süreçte yenilenebilir enerjinin daha fazla entegre edilmesi, enerji dönüşümünün sağlanması gibi aşama aşama gelen kavramsal gelişim sürecinde Dubai'deki COP zirvesiyle beraber şebekelerde artık bu sürecin bir parçası halinde dillendirilmeye başlandı. Fakat henüz bu yapılandırılmış bir gündem içerisinde olgunlaşmış durumda değil. Elder olarak COP31 kapsamında, elektrik dağıtım şebekelerinin daha yapılandırılmış bir başlık altında ele alınmasına yönelik bir karar alınmasını diliyoruz, arzuluyoruz. Bunun için çalışmalarımızı başlattık."

Erdoğan, enerji dönüşümünün yalnızca üretim tarafındaki değişimle sınırlı olmadığını, yenilenebilir kaynakların sisteme entegrasyonu, elektrifikasyon ve artan talep nedeniyle dağıtım şebekelerinin rolünün giderek kritik hale geldiğini dile getirdi.

Ormanlık alanlardan geçen elektrik dağıtım hatlarına ilişkin bakım çalışmalarının da ilgili kamu kurumlarıyla koordinasyon içinde yürütüldüğünü aktaran Erdoğan, Türkiye'de yaklaşık 1,5 milyon kilometrelik elektrik dağıtım hattının 67 bin kilometrelik bölümünün ormanlık alanlardan geçtiğini, bu hatlarda yangın riskinin yoğunlaştığı bölgelerin belirlenmesi için Orman Genel Müdürlüğü ile işbirliği yapıldığını sözlerine ekledi.