Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı ( Cop31 ) kapsamında ele alınan elektrifikasyon hedefi ile Türkiye'nin 2040 Milli Enerji Vizyonu doğrultusundaki şebeke yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk defa COP31 Başkanlığı kapsamında belirlenen elektriğin küresel nihai enerji tüketimindeki payının 2035'e kadar yüzde 35'e çıkarılması hedefine tarafların talep yönlü bir bakışla yaklaştığını söyledi.

35'te 35 hedefini gerçekleştirmek için şebekelerin modernizasyonu, güçlendirilmesi ve dirençli hale getirilmesinin son derece önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Biz de elektrik dağıtım sektörü olarak ortaya çıkacak kararın sektörümüzün kendi vizyonu doğrultusunda yapacağı çalışmalara katkı sağlamasını bekliyoruz, umuyoruz." dedi.

Fakir Hüseyin Erdoğan, Londra'da yapılan "Electrify Now" mottosuyla başlatılan girişimin bir yansıması olarak Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının "Electrify Türkiye" girişimini başlattığını anlatarak, "Türkiye'yi elektrikleştirme girişimi de COP31'de alınacak kararların ülkemize yansıması ve takibine yönelik olarak da bir gündem belirleyecek, yıllık olarak gelişmeleri takip edip raporlamaya yönelik bir çalışma yapacak." diye konuştu.

Elder'in de girişimin imzacıları arasında yer aldığını ve elektrifikasyon hedefini desteklediğini bildiren Erdoğan, bu sürecin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın 5 Kasım'da açıkladığı 2040 Milli Enerji Vizyonu'yla uyumlu olduğunu söyledi.

Erdoğan, "Türkiye'yi elektrikleştirme girişimi de bu anlamda COP31'de alınacak kararların ülkemize yansıması ve takibine yönelik olarak kendisine bir gündem belirleyecektir. Yıllık olarak gelişmeleri takip edip raporlamaya yönelik bir çalışma yapacaktır." ifadelerini kullandı.

Elektrifikasyon ulaştırma, konut ve sanayide dönüşümü beraberinde getirecek

Türkiye'nin 2040 Milli Enerji Vizyonu ile elektriğin kullanım miktarının artırılmasının hedeflendiğini belirten Erdoğan, elektrifikasyonun günlük yaşamda ulaştırma, konut ve sanayi sektörlerinde önemli değişikliklere yol açacağını dile getirdi.

Elder Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanılarak enerji ithalat faturasının ve cari açığa ilişkin yapısal sorunların önemli kısmının çözüleceğini ifade ederek, yatırımlar gerçekleştikten sonra hanelere de daha az fatura ödemesi olarak yansıyacağını söyledi.

2040 Milli Enerji Vizyonu kapsamında Türkiye'nin 2040'a kadar 140 gigavatsaat batarya depolama ve 15 gigavat enterkonneksiyon kapasitesi hedeflediğini, kullanılan elektrikli araç sayısının 20 milyona çıkmasının beklendiğini anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ortaya çıkacak bütün enerji talebi şebekeler üzerinden hayatımıza girecek. Bu anlamda da Türkiye elektrik dağıtım sektörü kendi vizyonunu belirlemiş durumda. 'Dağıtım 2.0' adı altında kavramsallaştırdığı bir yol haritası içerisinde elektrik dağıtım şebekelerini bir taraftan geliştirirken, güçlendirirken aynı zamanda modernize edecek, daha akıllı ve dirençli hale getirecek. Bunların karşılığında daha esnek hale getirecek ve bütün bunların karşılığında da iletim sistemimizdeki güçlenmeyle de beraber daha fazla yenilenebilir enerji kaynağının sisteme entegrasyonuna yönelik bir altyapıyı oluşturmuş olacak."

Erdoğan, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) 2026'da başlayan 5. tarife uygulama döneminde dağıtım şirketlerinin yatırımlarının tavanını 18,5 milyar dolar olarak belirlediğini anımsatarak, "2035'e kadar bunun üzerine ikinci 5 yılda yaklaşık 22 milyar dolarlık daha yatırım söz konusu olacaktı. 2036-2040 arasındaki dönemde de 30 milyar dolarlık yatırım olacak. 2026'da elektrik dağıtım şirketlerinin ne kadar yatırım yaptığını nisanda göreceğiz ama şunu söyleyebilirim, yürürlükteki yetkin düzenleyici kurumumuz EPDK tarafından geliştirilen yürürlükteki tarife yöntemine baktığımızda, dağıtım şirketleri bu yatırımları yapmak durumundalar." diye konuştu.

Kaynak: AA