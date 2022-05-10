Elbistan'da tarla işlerine ödenecek ücretler belirlendi

ELBİSTAN, KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki zirai faaliyetlerin birim fiyatları, Ziraat Odası Meclis Salonu'nda yapılan toplantı ile belirlendi.

Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut başkanlığındaki toplantıda alınan kararlarda; mazot fiyatlarındaki artış, tarla işlerinin de fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, çiftçilerin yoğun bir faaliyet dönemine başladığını söyledi.

Kendi traktörü olmayan çiftçilerin, zirai işlerini yaptırırken baz alınacak çift sürümü, ilaçlama ve kültivatör çekimi gibi ücretleri belirlediklerini dile getiren Başkan Bulut, "Mazot fiyatlarının geçtiğimiz yıla oranla çok ciddi şekilde artması, zirai faaliyetlerin fiyatına yansıdı" dedi.

Sulu arazide çift sürümünün dönüm başına 100 lira olarak belirlendiğinin bilgisini veren Başkan Bulut, "Oda Yönetim Kurulunun kararı gereği, kıraç arazide çift sürümü 80 lira olarak tespit edildi. Kültivatör ve kople çekimi 50 TL, kürümlü ile diskaro çekimi de 40 TL olarak belirlendi. Zirai ilaçlamada da dönüm başı 30 lira ücret ödenmesini kararlaştırdık. Bahçe ilaçlamada ise 1 tonluk depo için 200, 400 litrelik depo için de 100 lira ücret istenecek" şeklinde konuştu.

Tüm çiftçilere bereketli bir sezon dileyen Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, "Çiftçimize hayırlı olsun. Bol kazançlı ve bereketli bir sezon diliyorum" ifadesini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi