Elbistan'da ilk kez ekildi: Susuz yetişiyor, kilosu 100 liradan satılıyor

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Türk mutfağında önemli bir yere sahip olan kimyon, ilk kez ekildi. Kilosu 100 liradan alıcı bulan kimyonun deneme ekimleri umut verdi.

Anavatanı Hindistan olan ve Türk mutfağında özellikle et yemekleri ile kebapların vazgeçilmezi kimyonun, Elbistan'da ilk kez deneme ekimi yapıldı. İlçeye bağlı Kalaycık Mahallesi'nde 150 dekar kıraç araziye ekimi yapılan kimyon, hasat aşamasına gelirken; diğer bölgelere göre oldukça iyi bir verim bekleniyor.

İlçeye bağlı Kalaycık Mahallesi Tekepınar mezrasında uzun yıllardır çiftçilik yapan Ayhan Erdoğan, daha önceleri buğday ve arpa yetiştirdikleri 150 dönümlük alana kimyon ektiklerini söyledi.

İzmirli bir firma aracılığı ile temin ettikleri kimyon tohumlarını, Nisan ayı ile birlikte toprakla buluşturduklarını kaydeden Erdoğan, kısa süre içinde de hasada başlayacaklarını bildirdi.

Kimyonun, özellikle de kıraç arazilerde alternatif ürün olacağını düşündüğünü belirten Erdoğan, "Kimyon yetiştiriciliği Elbistan'da bilinmeyen bir şey. Daha önce ekimi yapılmamış. Biz, İzmirli bir firma aracılığı ile bu işe başladık. 150 dekar arazimizi değerlendirdik. Organik ürün yetiştiriyoruz. Nisan ayında ekimi yapmıştık. Mibzerle ekim yapıldı. Bu üründe yabani otla mücadele yapılıyor. Ot alımı ve çapasını yaptık. Şuanda da toplandı ve önümüzdeki günlerde de biçerdöverle son haline getireceğiz" dedi.

Elbistan'daki deneme ekiminden dekara 20-30 kilogram arası ürün beklediklerini anlatan çiftçi Ayhan Erdoğan, "Şu an bizlere söylenen verimin de diğer bölgelere göre iyi olduğu yönünde. Dönüme 20-30 kilogram arası bir verim alacağız inşallah. Bu da 150 dekar araziden 3 tonun üzerinde bir ürün elde edeceğimiz anlamına geliyor. Bu araziye buğday ya da arpa ekseydik gelir oranında da ciddi fark olacaktı. Kilogramı da 100-110 TL arasında değişiyor" bilgilerini verdi.

Verim ve gelir oranına göre ekim alanını artırmayı düşündüklerini vurgulayan Erdoğan, "Tabi bu sene deneme ve önümüzü görme açısından önemliydi. Umut vaat eden bir sonuçla karşılaşmamız halinde seneye daha fazla ürün ekmeyi düşünebiliriz. Tarla hazırlıklarımıza sonbaharda başlayacağız. Önceden sürüm yapılması halinde verimin daha da artacağını öngörüyoruz. Bekleyip göreceğiz" şeklinde konuştu. - KAHRAMANMARAŞ