Elazığlı İş Adamı Nurullah Öner, ETSO Adaylığını Duyurdu

Elazığlı iş adamı Nurullah Öner, "Harput'tan Hazar'a kadar şehrin tüm zenginliklerini vitrine çıkaracağız" dedi.

İş adamı Öner, düzenlediği toplantı ile Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası'na (ETSO) adaylığını duyurdu. Öner, yaptığı açıklamada, kentin geleceği için üretim odaklı ve çözüm merkezli bir yönetim anlayışı hedeflediklerini belirtti. Elazığ'ın sadece kamu yatırımlarıyla değil, özel sektörün güçlendirilmesiyle gelişeceğini kaydeden Öner, "Esnaf ve sanayiciye destek verilmeden kalkınma sağlanamaz. Üreten elleri destekleyerek bu şehri ayağa kaldıracağız. Elazığ, turizm, tarım, gastronomi, üretim, dijitalleşme, lojistik ve kentsel dönüşüm gibi birçok alanda gelişime açık. Harput'tan Hazar'a kadar şehrin tüm zenginliklerini vitrine çıkaracağız. Özel sektörü doğru yönlendirmelerle harekete geçirmeyi hedefliyoruz. Sahada çözüm üreten bir yapı oluşturacağız. Elazığ'a yeni bir yön, yeni bir vizyon kazandırmak için buradayız" diye konuştu. - ELAZIĞ