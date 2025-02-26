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Elazığ TSO'dan Vergi Bilinci Vurgusu

Elazığ TSO'dan Vergi Bilinci Vurgusu
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Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, verginin ekonomideki önemi ve toplumda vergi bilincinin artırılması gerektiğini vurguladı. 36. Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen ziyarette, verginin sürdürülebilir kalkınmadaki rolü ifade edildi.

Verginin önemine değine Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası İdris Alan, "Vergi, güçlü bir ekonominin temel taşıdır. Ülkemizin kalkınması, kamu hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve ekonomik istikrarın korunması için vergi bilincinin toplumda yerleşmesi büyük önem taşımaktadır" dedi.

Elazığ İl Defterdarı Mustafa Bağsız ve defterdarlık birim müdürleri, 36. Vergi Haftası etkinlikleri çerçevesinde Elazığ TSO'yu ziyaret etti. Ziyarette, verginin ekonomideki önemi ve toplumda vergi bilincinin artırılması konularına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Verginin devletin sürdürülebilir kalkınması ve kamu hizmetlerinin devamlılığı açısından hayati bir rol oynadığını vurgulayan Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, "Vergi, güçlü bir ekonominin temel taşıdır. Ülkemizin kalkınması, kamu hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve ekonomik istikrarın korunması için vergi bilincinin toplumda yerleşmesi büyük önem taşımaktadır. Bu noktada, vergi konusunda farkındalık oluşturmak adına yapılan çalışmaları son derece kıymetli buluyoruz" diye konuştu. - ELAZIĞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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