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Elazığ Kapalı Çarşısı'nda Ramazan Hurması Yoğun İlgi Görüyor

Elazığ Kapalı Çarşısı'nda Ramazan Hurması Yoğun İlgi Görüyor
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Ramazan ayının gelmesiyle Elazığ'ın tarihi Kapalı Çarşısı'nda hurma çeşitleri tezgahları süslemeye başladı. Fiyatları cinsine göre 50 ile 600 lira arasında değişen hurmalar, Ramazan'a özel olarak yüksek talep görüyor.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte hurma çeşitleri Elazığ'ın tarihi Kapalı Çarşısında tezgahlarındaki yerini aldı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Elazığ'da Ramazan ayının gözdesi hurma, tezgahlardaki yerini aldı. Geçtiğimiz yıla oranla fiyatlarında çok fazla artış olmayan hurmanın kilosu, cinsine göre 50 ile 600 lira arasında değişiyor. Doyuruculuğu ve besleyiciliğinin yanında Ramazan ayına özgü olması nedeniyle ayrı bir önemi olan hurmaya vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor.

İşletme sahibi İmam Gündoğdu, "Ramazan ayı tüm halkımıza ve esnafımıza hayırlı, bereketli gelsin. Her sene olduğu gibi coşkuyla bekliyoruz. Müşterilerin hurmaya ve badem şekerine bir hafta önce de talepleri yoğun oluyor. Hurmalarımız her sene taze ve yeni mahsul geliyor. Müşterilerimiz için her bütçeye uygun olanı var. Bol çeşit var. 50 liradan 600 liraya kadar hurmamız var. Müşterilerimiz genelde Medine hurmasını tercih ediyor. Bir de 70 liraya sattığımız paket hurma geliyor. Medine hurmasını talep etmelerinin sebebi kutsal topraklardan gelmesidir. 18 çeşit hurmamız var. Ramazan ayı boyunca satışlarımız devam edecek. Biz 1 hafta önceden Ramazan'a hazırlık yapıyoruz. Geçen seneye göre fiyatlarımızı sabit tutuyoruz. Yükselme tabi ki var. Çünkü hurma dışarıdan dolarla geliyor. Ondan dolayı yüksek oluyor ama biz stabil tuttuk" dedi. - ELAZIĞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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