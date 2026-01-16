Elazığ'da sağlık tesisleri değerlendirildi

Elazığ'da, sağlık müdürlüğüne bağlı sağlık tesisleri değerlendirildi.

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından müdürlüğe bağlı sağlık tesislerinin 2025 yılı yatırımlarının ele alındığı değerlendirme toplantısı düzenlendi. İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Gecekuşu başkanlığında düzenlenen toplantıya, hizmet başkanları ve ilgili birim yetkilileri katıldı. Toplantıda 2025 yılında yapımı tamamlanan ve devam eden yatırım faaliyetleri yanında, 2026 yılı planlanan yatırımlar hakkında bilgilendirme ve görüş alış verişinde bulunuldu. - ELAZIĞ