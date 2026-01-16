Haberler

Elazığ'da sağlık tesisleri değerlendirildi
Güncelleme:
Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, 2025 yılı yatırımlarının ele alındığı bir değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Gecekuşu başkanlık etti.

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından müdürlüğe bağlı sağlık tesislerinin 2025 yılı yatırımlarının ele alındığı değerlendirme toplantısı düzenlendi. İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Gecekuşu başkanlığında düzenlenen toplantıya, hizmet başkanları ve ilgili birim yetkilileri katıldı. Toplantıda 2025 yılında yapımı tamamlanan ve devam eden yatırım faaliyetleri yanında, 2026 yılı planlanan yatırımlar hakkında bilgilendirme ve görüş alış verişinde bulunuldu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
