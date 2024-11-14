Üye Girişi
Haberler

Elazığ'da Organik Mercimek Üretiminde Artış

Elazığ'da Organik Mercimek Üretiminde Artış
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da 'Mercimeğin Tadı Kaçmasın Azotu Doğadan Olsun' projesi sayesinde organik mercimek üretiminde önemli bir artış sağlandı. Proje kapsamında, mercimek tohumlarına uygulanan özel bakterilerle kimyasal gübreye olan ihtiyaç azaltıldı, verim artışı elde edildi.

Elazığ'da uygulanan 'Mercimeğin Tadı Kaçmasın Azotu Doğadan Olsun' projesi çerçevesinde organik mercimek üretiminde artış meydana geldiği bildirildi.

Elazığ'da Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destekleriyle hayata geçirilen 'Mercimeğin Tadı Kaçmasın Azotu Doğadan Olsun' projesi sürüyor. Proje kapsamında, mercimek tohumlarına uygulanan Rhizobium leguminosorum bakterisi sayesinde, bitkilerin topraktan azotu doğrudan alması sağlanarak kimyasal gübre kullanımına olan ihtiyaç ortadan kaldırıldı. Proje, bu yıl Koruk ve Muratçık köylerinin de katılımıyla daha geniş alana yayıldı. Projenin ilk yılında elde edilen başarılı sonuçlar, üreticilerin organik tarıma olan ilgisini artırdı. Bakteri ile aşılanan alanlarda, aşılama yapılmayan alanlara göre yüzde 30-60 oranında verim artışı yaşandığı bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlimizde, TÜİK verilerine göre yaklaşık 11 bin 529 dekarlık alanda mercimek yetiştirilmekte ve yıllık üretim miktarı bin 555 ton olarak gerçekleşmektedir. İl genelinde organik tarıma yönelen üreticilerden 44'ü, 3 bin 335 dekarlık alanda kırmızı mercimek üretimi yaparak yılda 854 ton ürün elde etmektedir. İlimizde yetiştirilen mercimek çeşidi ağırlıklı olarak kışlık ekilen kırmızı mercimektir. 2024 yılında devam eden proje ile bakteri ile aşılayarak organik mercimek üretimi, Koruk (1.336) ve Muratçık (372) köylerinin dahil olması ile organik mercimek ekim alanı 4 bin 127 dekara, kullanılan bakteri miktarı 850 kilo, üretici adedi ise 55'e yükselmiştir. Dambüyük Köyü'nde 30 üretici ile 489 kilogram bakteri ile 48 bin 260 kilogram mercimek tohumluğu aşılanarak, 2 bin 413 dekar alanda ekime başlanmıştır" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
MSB'den 'Yeni harekat gelecek mi?' sorusuna yanıt: Yeri ve zamanı gelince gereken yapılır

Erdoğan'ın sinyali sonrası MSB'den çok net harekat açıklaması

 SGK: ABB'nin borcu son 7 ayda 4,5 milyar TL'den, eylül ayı itibarıyla 8,8 milyar TL'ye yükseldi

Konser muamması yanıt bulmadan Yavaş'a ikinci darbe

 Yangında 5 çocuğunu kaybeden Melisa Akcan: 8 bin lira yardım yapıyorlardı, onu da 4 bin liraya indirdiler

Yangında 5 çocuğunu kaybeden acılı anneden gündem yaratacak iddia
Bakan Tekin'den CHP'li milletvekillerinin sözlerine çok konuşulacak yanıt

CHP'li milletvekillerinin sözlerine Bakan Tekin'den olay yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Kanal D yayın akışı 14 Kasım! İnci Taneleri bu akşam var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı? Esra Erol Nazile Hanım olayı nedir? Yasak aşk ilişkisi olayında son durum ne? Buca Belediyesi hangi parti? Buca Belediye Başkanı Görkem Duman kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ankara Büyükşehir Belediyesi borcu ne kadar? ABB borcu kaç TL? Filiz Yurtkoru kimdir? CHP Buca Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Yurtkoru kaç yaşında ve nereli? Anadolu parsı nedir? Anadolu parsı Türkiye'de var mı? ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR | 14 Kasım çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İstanbul elektrik kesintisi! 14 Kasım Perşembe İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? BEDAŞ-AYEDAŞ kesinti sorgula! Az önce deprem mi oldu? 14 Kasım en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! SAYISAL LOTO SONUÇLARI | 13 Kasım 2024 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? BİNGÖL'DE DEPREM! 13 Kasım Bingöl'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.