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Elazığ'da sumak hasadı başladı, kilosu 350 TL

Elazığ'da sumak hasadı başladı, kilosu 350 TL
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Elazığ'ın Palu ilçesinde doğada kendiliğinden yetişen sumak bitkisinin hasadı başladı. Kebapçıların vazgeçilmez baharatı olan sumak, bu yıl 350 TL'den alıcı buluyor. Köylüler için ek gelir kaynağı olan sumağın zorlu hasadı ve işlenmesi sürüyor.

Elazığ'da doğada kendiliğinden yetişen sumak bitkisinin hasadı başladı. Kebapçıların vazgeçilmez baharatları arasında yer alan sumağın zorlu hasat mesaisi sürerken bu yıl kilosunun 350 TL'den alıcı bulması köylünün yüzünü güldürüyor.

Elazığ'ın Palu ilçesinde zorlu yamaçlarda yetişen sumak bitkisinde hasat başladı. Köylüler için ek gelir kaynağı olan sumağın sofralara uzanan lezzet yolcuğunun zorlu hasadının ardından sumak taneleri değirmenlerde dövülerek ekşi haline getiriliyor. Doğada kendiliğinden yetişen ve başta kebapçıların gözdesi olan sumak, bu sene 350 liradan satılması çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Sumağın kendiliğinde yetişen bir tür olduğunu aktaran Mehmet Ali Siracoğlu, "Bu köftelerde, salatalarda ve lüks restoranlarda daha çok kullanılıyor. Millet artık limon tuzu kullanmıyor, sumak kullanıyorlar, yöreye göre kullanma şekilleri değişiyor. Sumaklar kendiliğinden çıktı. Burada herhangi bir ekim olmadı. Kendiliğinden çıkarak çoğalmaya başladı. Bunun kökünü alıp başka yere götürüp ektim çıkmadı ama burada her sene daha da çoğalıyor. Sumağa bakım yaparsan daha iyi oluyor. Ben bunların altını temizledim. Yaban domuzları da sumakların altını kazmıştı. Bu sene sumak sezonunu açtık. Allah'ın verdiği bir bitkidir. Bunun faydası çoktur" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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