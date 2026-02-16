Başkan Alan'dan ekonomiye güç veren isimlere vefa

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, kentin ekonomisine ve istihdamına uzun yıllardır katkı sunan iş dünyasının önemli isimlerini plaketle onurlandırarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ( Elazığ TSO) Yönetim Kurulu Başkanı İdris Alan, şehrin ticari hayatına yön veren ve istihdam seferberliğine destek olan isimlerle bir araya gelerek teşekkür plaketi takdim etti. Elazığ Su Ürünleri Üreticileri Birliği Başkanı Gökhan Elgin'in de eşlik ettiği programda Başkan Alan, ilk durağında 44 yıldır esnaf ve sanatkar camiasına rehberlik eden Elazığ Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Fikret Çelik ile buluştu. Çelik'in kent için bir kanaat önderi olduğuna dikkat çeken Başkan Alan, yarım asra yaklaşan hizmet süresi boyunca şehre sunduğu katkılardan dolayı şahsı ve odası adına şükranlarını sundu.

Kendisine takdim edilen plaket sonrası konuşan Fikret Çelik, İdris Alan'ın yönetim anlayışından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 44 yıllık ticari tecrübesine dayanarak Elazığ'ın böylesine çalışkan bir başkana daha önce sahip olmadığını vurgulayarak, her koşulda İdris Alan'ın yanında yer alacağını belirterek desteğini yineledi. Programın devamında Başkan Alan, Adil Gül'ü iş yerinde ziyaret ederek yerel yatırımların önemine değindi. Gül Gıda'nın sağladığı istihdamla şehir ekonomisine ciddi bir katma değer sunduğunu belirten Alan, başarılı çalışmalarının devamını dileyerek kendisine plaketini sundu. İş insanı Adil Gül ise nazik jestinden dolayı Başkan Alan'a teşekkür ederek yatırımlarının süreceği mesajını verdi.

Günün anısına çekilen fotoğrafların ardından program sona erdi.