Elazığ'da Galericiler, Araç Alımında Kasım ve Aralık Aylarını Öneriyor

Güncelleme:
Elazığ Galericiler Sitesi Başkanı Ahmet Yıldırım, kasım ve aralık aylarının araç alımı için ideal zamanlar olduğunu belirterek, yıl sonlarında yüzde 5 oranında indirimlerin gerçekleştiğini ifade etti. İhtiyaçtan dolayı araç alımının arttığını vurguladı.

Elazığ Galericiler Sitesi Başkanı Ahmet Yıldırım, "Vatandaşlar yıl olarak kasım ve aralık ayında araç alabilirler. Sıfır araçlarda kampanyalar olduğu için ikinci el araçlara da yansıması oluyor. Kasım ve aralık ayı tam araç alma zamanıdır" dedi.

Araç alacaklara çağrıda bulunan Elazığ Galericiler Sitesi Başkanı Ahmet Yıldırım, yıl sonunda araçlarda yüzde 5 oranında düşüş yaşandığını belirterek, "Kasım ve aralık ayları araç almanın tam zamanı" dedi. Vatandaşların araçlarını artık yatırım olarak değil ihtiyaçtan dolayı aldığını belirten Yıldırım, "Çok şükür satış problemimiz yok. Araç piyasası 500 bin ile 1 milyon arasında bulunan araçların satışı hızlı gerçekleşiyor. Yüksek seğmen araçlar biraz daha ağır satılıyor. Şu an da bütçeye göre araçlar satıyoruz. İhtiyacı olan araç alıyor. İhtiyacı olmayanlar araç bakmıyor. Vatandaşlar yıl olarak kasım ve aralık ayında araç alabilirler. Sıfır araçlarda kampanyalar olduğu için ikinci el araçlara da yansıması oluyor. Kasım ve aralık ayı tam araç alma zamanıdır. Sıfır araçlarda kampanya olduğu zaman bu ikinci ele de yansıyor. İhtiyacı olan aracını alabilir. Eskiden vatandaş aracı yatırım amacıyla alıyordu fakat şimdi, ihtiyaçtan dolayı alıyorlar. Araç alacaklar her zaman kurumsal yerlerden alsınlar. Dışarıdan araç alan arkadaşlarımız, her türlü şeyle karşılaşabilir ama kurumsaldan aldığı zaman muhatap olduğu kişiler önemli oluyor. Yıl sonlarında araçlarda yüzde 5 civarında bir indirim oluyor. İşlerimiz çok şükür iyi. 2024-2025 yıllarında işlerimiz iyi geçti, 2026 yılında da iyi geçeceğini umuyorum" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
