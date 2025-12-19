Haberler

Havaların soğumasıyla birlikte vatandaşların balığa olan rağbeti arttı

Havaların soğumasıyla birlikte vatandaşların balığa olan rağbeti arttı
Güncelleme:
Havaların soğumasıyla birlikte Elazığ'da balık tüketimi arttı. Hamsi, istavrit, alabalık ve somon gibi balık çeşitleri özellikle rağbet görüyor. Balık fiyatları, diğer gıda ürünlerine göre uygun seviyelerde seyrediyor.

Elazığ'da havaların soğumasıyla birlikte vatandaşlar balık ürünlerine yönelirken, vatandaşlar tarafından en çok rağbet gören balık çeşitleri hamsi, istavrit, alabalık ve somon oldu.

Elazığ'da havaların soğumasıyla birlikte vatandaşların balığa olan rağbeti arttı. Günden güne zenginleştiği balık tezgahlarına vatandaşlar rağbet göstermeye devam ederken balıkçılara gelen vatandaşların en çok tercih ettiği ürünler ise hamsi, istavrit, alabalık ve somon oldu. Hamsi 180, istavrit 200, alabalık 250 ve somon 280 liradan satışa sunuluyor.

Çarşıya balık almak için çıktığını belirten vatandaşlardan Hüseyin Tümen, "Havanın soğumasının yanında, piyasada et malzemelerine baktığımız zaman balık daha hesaplı. Ondan dolayı da vatandaşın balığa yönelmesi ekonomik durumları açısından çok iyi. Ben de bugün balık almaya geldim. Balığın her türlüsünü yiyorum fakat evde istavrit yedikleri için ondan alıyorum" dedi.

Havaların soğuduğunun altını çizen balıkçı Ramazan Erdoğan, "Verimli bir sene oluyor. İstavrit ve hamsi bu sene bol miktarda geliyor. Bizim tatlı su balıklarımız, alabalık ve somon balıklarımız oldukça bol. Fiyatlarımız diğer gıda ürünlerine göre gayet uygun. Müşterilerimiz en çok hamsiyi tercih ediyor. Elazığ'da 100 liraya kadar düştü. Onun yanında şu anda istavritin sezonu olduğu için onu da çok tercih ediyorlar. Elazığ'da üretilen alabalık ve somon balığı da vatandaşlar tarafından çok tercih ediliyor. Balık satışları iyi. Vatandaşların rağbeti fazla. Sağlık için haftada en az iki defa balık yiyin diyoruz. Hamsi ve istavrit balıkları sağlık açısından fosfor ve kalsiyum içeriyor. Dişlere ve kemiklere kılçığıyla birlikte yenilirse çok fayda sağlıyor. Şu anda hamsi 180, istavrit 200, diğer balıklarımız da 150 liradan başlıyor 500 lira bandına kadar yükseliyor" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
