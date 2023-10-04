Elazığ'da Badem Hasadı Başladı

Elazığ'da 23 bin dönüm alan üzerine ekili olan bademde hasat başladı. İl genelinde bazı bölgelerde hasat tamamlanırken bazı bölgelerde ise yeni başladı. Bademler toplandıktan sonra kabukları soyulup temizlenerek iç pazara satılıyor.

Elazığ'da kent genelinde toplamda 23 bin dönüm alan üzerinde ekili olan bademde hasat sürüyor.

Elazığ'da 23 bin dönüm alan üzerine ekili olan badem de hasat başladı. İl genelinde bazı bölgelerde hasat biterken bazı bölgelerde ise yeni başladı. İşçiler tarafından toplanan bademlerin önce kabukları soyuluyor ve dinlendiriyor. Daha sonra kabukları kırılan bademler temizlenip ambalajlanarak iç pazara satılıyor. Bu çerçevede Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından merkeze bağlı Çatalharman köyünde badem hasat ekinliği gerçekleştirildi. 300 dönüm alan üzerine ekili olan hasat alanında bulunan etkinliğe, Vali Ömer Toraman, Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Kılıç, Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, İl Özel İdare Genel Sekreteri Ali Şiş, tarla sahipleri ve vatandaşlar katıldı.

İl genelinde badem hasadına başladıklarını aktaran Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç, "İnşallah bu sene bol ve bereketli bir hasat sezonu bekliyoruz. 2022 yılında ilimizde yaklaşık 23 bin dekarlık tarım arazisinde badem hasadı gerçekleştirilmişti. İlimizde şuan da 472 bin adet badem ağacı mevcut. Üretim bakımından 2022 yılı içerisinde gerçekleşen miktar 3 bin 250 ton olarak kendini gösterdi. İlimiz badem üretimi bakımından ülkemizdeki iller arasında önemli iller arasında 19'uncu sırada yer aldı. İnşallah 2023 sezonunda üretim miktarımız biraz daha artacak. Bu sene yüzde 30'luk bir artış öngörüyoruz. Bu sene rekolte tahminimiz inşallah yıl sonu itibariyle 4 bin 200 ton olarak hedefliyoruz. İlimizde badem yetiştiriciliğinin çok yoğun olarak yapıldığı yerler özellikle merkez ilçeler, Ağın ve Keban ilçelerimizde çok yoğun bir şekilde badem yetiştiriciliği yapılmaktadır. Merkez ilçelerimizde 8 bin 700 dekarlık alan tarım arazisiyle birinci sırada yer alıyor. Badem üretimi, her üreticinin yüzünü güldürmesi hem de ülkemizdeki kuruyemiş sektörünü destekleme bakımından oldukça önemli bir üründür. İlimizdeki badem ve ceviz ürünlerinin her geçen gün arttırılarak genişletilmesi ve üretimin arttırılması bakanlığımızın öncelikleri arasındadır" dedi.

12 bin kök badem ağacı olduğunu aktaran tarla sahibi Cemil Baytaş, "Bu sene ürün daha iyi. Bundan sonraki senelerde daha iyi olacak inşallah" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ