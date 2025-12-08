Elazığ'a 250 milyonluk yatırımla Cevizdere Besi Organize Tarım Bölgesi kuruldu

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, " Elazığ'a 250 milyon liralık yatırımla kazandıracağımız Cevizdere Besi Organize Tarım Bölgesi'nde (OTB) altyapı çalışmaları tamamlandı" dedi.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, " Elazığ'a 250 milyon liralık yatırımla kazandıracağımız Cevizdere Besi Organize Tarım Bölgesi'nde altyapı çalışmaları tamamlandı. 855 dekar üretim alanında kurulacak 61 modern besi işletmesi, bölgenin üretim gücünü katlayacak. 1250 kişiye istihdam, yıllık 4 bin 500 ton kırmızı et üretimi ile Elazığ'ın tarımsal ve ekonomik potansiyeline güçlü bir katkı sağlayacağız. Bereketli olsun" ifadelerini kullandı.