Eksun Gıda üretimde yüzde 100 temiz enerjiye geçecek

Eksun Gıda, üretim tesislerinin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla teşvik belgelerini aldığı toplam 18,9 megavatlık kapasiteye sahip rüzgar enerjisi santrallerinin (RES) yapımına başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Eksun Gıda, üretim gücünün yanı sıra çevresel sorumluluk anlayışıyla da sektöründe fark yaratmaya devam ediyor.

Bu amaçla daha önce izin süreçleri tamamlanan RES'lerin yapım çalışmalarına başlandı. Üretim tesislerinde kullanılacak enerjinin yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması amacıyla İzmir'de inşasına başlanan santraller toplam 18,9 megavatlık kapasiteye sahip olacak. RES'lerin faaliyete geçmesiyle üretim süreçlerinin tamamında yeşil dönüşüm önceliklendirilmiş olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eksun Gıda Grubu Başkanı ve Üst Yöneticisi Hasan Abdullah Özkan, izin süreçlerini tamamladıkları RES projelerinin yapımına hızla başladıklarını beliterek, şunları kaydetti:

"RES'lerin hayata geçmesiyle şirketimizin tüm üretim süreçlerinde yenilenebilir kaynaklardan elde edilen temiz enerjiyi kullanacağız. İzmir'deki santrallerimizin sürdürülebilir üretim modellerine geçişte örnek teşkil edeceğine inanıyoruz. Şirket olarak enerji yatırımlarını sürdürülebilirlik odağında şekillendirerek, üretim süreçlerinde yeşil dönüşüme öncelik veriyoruz. Santral projelerimiz de bu yaklaşımımızın en somut örneklerinden biri. Yenilenebilir enerji yatırımlarımızla hem çevre dostu üretim modeline geçişi hızlandırıyoruz hem de sektöre örnek olabilecek bir dönüşüm sürecini kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Santrallerinin yol ve platform temeli çalışmalarını kısmi olarak tamamladıkları bilgisini paylaşan Özkan, "Türbin tedariki için de 14,1 milyon avro bedelli sözleşme imzalamıştık. Bu kapsamda türbinlerimizin ilgili alanlara transferi de hızlı bir şekilde gerçekleşecek. Ardından da türbinlerin inşasına başlayacağız. Böylece üretimdeki yeşil enerji kullanımı payımızı yüzde yüze çıkararak, sektörümüze bu alanda da öncülük etmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Eksun Gıda'nın İzmir Bergama'da kurulacak toplam 18,9 megavat kapasiteli RES'ler için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onayıyla yatırım teşvik belgeleri daha önce alınmıştı.