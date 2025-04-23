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Eksun Gıda, Hatay'daki Öğrencilere 5 Ton Un Gönderdi

Eksun Gıda, Hatay'daki Öğrencilere 5 Ton Un Gönderdi
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Eksun Gıda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Hatay'ın İskenderun ilçesindeki ilköğretim okullarına sosyal destek projesi için 5 ton un bağışladı. Bu bağış, depremden etkilenen bölgelerde öğrencilere öğle yemeklerinin ekmek ihtiyacını karşılamak üzere Gönül Mutfağı'na gerçekleştirildi.

Eksun Gıda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Hatay'ın İskenderun ilçesindeki ilköğretim okullarında yürütülen sosyal destek projesine 5 ton un göndererek katkıda bulundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeler arasında yer alan Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 23 Nisan dolayısıyla yürütülen sosyal sorumluluk çalışmaları dayanışma duygusunu pekiştirdi.

Eksun Gıda'nın Sinangil markası ile katkı sunduğu çalışmada, ilköğretim öğrencileri için okullarda dağıtılan öğle yemeklerinin ekmek ihtiyacını karşılamak üzere Gönül Mutfağı'na 5 tonluk un sevkiyatı gerçekleştirildi.

Eksun Gıda'nın Konya fabrikasından yola çıkan sevkiyat sayesinde, Hatay ve İskenderun genelinde 12 ilköğretim okulunu kapsayan "Gönül Mutfağı Geleceğin Sofralarını Kuruyor" projesinin un ihtiyacı karşılandı.

6 Şubat'tan bu yana gönüllülerin desteğiyle sıcak yemek dağıtımı başta olmak üzere çalışmalarını sürdüren Gönül Mutfağı, 2024-2025 eğitim öğretim döneminde okullarda yemekhane altyapısının kurulması ve öğrencilere öğle yemeği sağlanmasına yönelik proje yürütüyor.

Sosyal Gastronomi Şefi Ebru Baybara Demir öncülüğünde hayata geçirilen projeye, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İskenderun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İskenderun Kaymakamlığı destek veriyor.

Projede,12 ilköğretim okulunda toplam 3 bin 300 öğrenciye ulaşılıyor. Eksun Gıda'nın Sinangil Un ile sağladığı destek, çocukların günlük ekmek ihtiyacı için kullanılıyor.

Kaynak: AA / Maşallah Dağ - Ekonomi
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