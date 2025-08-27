Eksim Ventures, Aalo Atomics'e 100 Milyon Dolar Yatırım Yaptı

EKSİM Ventures, 2023'de kurulan ve ABD Enerji Bakanlığı'nın nükleer enerji programına seçilen Aalo Atomics'e Seri B turunda yatırım gerçekleştirdi.

Türkiye'nin önde gelen kurumsal girişim sermayesi fonlarından Eksim Ventures, yeni yatırımlarıyla portföyünü büyütmeye devam ediyor. Bugüne kadar yapay zeka destekli mobilite, gıda, sağlık, fintek ve üretken yapay zeka sektörlerinde yatırım yapan şirket, enerji sektörünü de yatırım alanına ekledi. Eksim Ventures, 2023'de kurulan ve ABD Enerji Bakanlığı'nın nükleer enerji programına seçilen Aalo Atomics'e Seri B turunda yatırım gerçekleştirdi.

Austin Teksas merkezli, küçük modüler nükleer reaktörler (SMR) geliştiren Aalo Atomics girişimi, 2024 yılının Ağustos ayında tamamladığı 27 milyon dolar büyüklüğündeki Seri A turundan 1 yıl sonra, Eksim Ventures'ın da katıldığı Valor Equity Partners liderliğinde Fine Structure Ventures, Hitachi Ventures, Crosscut, Kindred Ventures, 50Y gibi önemli fonlardan Seri B turunda 100 milyon dolar yatırım aldı. Aldığı bu yatırımları iş geliştirme süreçlerine hız vermek üzere kullanacağını belirten şirket, ilk nükleer santrali olan Aalo-X'i inşa etme çalışmalarına da hız verecek.

'İLERİ DÜZEY NÜKLEER TEKNOLOJİ ALANINI DA PORTFÖYÜMÜZE KATTIK'

Yatırımın detaylarına ve Aalo Atomics'e dair açıklamalarda bulunan Eksim Ventures Direktörü Emre Bulut, "Yapay zekanın gelişimi ve özellikle artan veri merkezlerinin enerji gereksinimini karşılama noktasında nükleer enerjiye yönelik ihtiyaç ve yatırımların da giderek arttığı bir dönemdeyiz. Biz de Eksim Ventures olarak, girişimciliğin gücüne inanarak yenilikçi fikirleri destekleme vizyonumuzla bu alanda güçlü bir performans sergileyeceğine inandığımız Aalo Atomics'e yatırım gerçekleştirdik" dedi.

Bulut sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aalo, Teksas'ın Austin kentinde inşa ettiği 40.000 metrekarelik pilot üretim tesisinin açılışını Nisan ayında gerçekleştirdi. Buna ek olarak Texas A&M RELLIS Kampüsü'nde 1 GW'a kadar nükleer enerji üretim kapasitesi geliştirmek üzere seçilen dört stratejik ortaktan biri oldu. Bu çalışmalarıyla dikkatimizi çeken girişimi, Eksim'in enerji alanındaki önceliklerine uygunluğu açısından stratejik olarak değerlendirdik ve Seri B turunda yatırımımızı gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

22 MİLYON DOLARIN ÜZERİNDEKİ YATIRIMIYLA 17 GİRİŞİMİ DESTEKLİYOR

Girişimciliğin yenilikçi gücüne inanarak, geleceğe yön verecek fikirlere destek sağlamaya devam eden Eksim Ventures'ın yatırımlarının miktarı 22 milyon doları aşıyor ve 17 girişime destek oluyor.