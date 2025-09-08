Eksim Enerji, Yenilenebilir Gücü Yıl Sonunda 1030 Megavata Çıkarmayı Hedefliyor

Eksim Enerji AŞ, yurt içi ve yurt dışı yatırımlarıyla yenilenebilir enerji kurulu gücünü yıl sonunda 1030 megavata çıkarmayı hedefliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Eksim Enerji "2035 Yenilenebilir Enerji Hedefleri" doğrultusunda mevcut santrallerinde kapasite artışı projelerine ve yeni santral yatırımlarına devam ediyor.

Bu kapsamda, yüksek rüzgar verimliliğiyle bilinen İstanbul Silivri'deki rüzgar enerjisi santralinin (RES) kapasitesinin yıl sonunda 108 megavata ulaşması ve bölgenin enerji ihtiyacına katkı sağlaması planlanıyor. Silivri RES'e 10 yeni türbin eklenmesiyle kapasitenin 129 megavata yükseltilmesi de hedefleniyor.

Eksim Enerji, mevcut santrallerinde kapasite artışı projelerini yürütürken yeni yatırımlarını da sürdürüyor. Tokat'ın Killik ilçesindeki kapasitesini 101 megavata çıkartan şirket, Yozgat ve Karaman'da ise yeni santral inşalarına devam ediyor. Şirket, Karaman'da 70, Yozgat'ta 56 megavat kurulu güç hedefliyor.

Ayrıca yıl içinde 150 megavatlık Geyve RES ve 191 megavatlık Viranşehir güneş enerjisi santrali (GES) projelerini tamamlayan Eksim Enerji, yurt içi ve yurt dışı yatırımlarıyla yıl sonunda yenilenebilir enerjide toplam kurulu gücünü 1030 megavata çıkarmayı planlıyor.

"Yenilenebilir enerjide ilk 10, rüzgar enerjisinde ilk 3"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eksim Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Arkın Akbay, şirketin Türkiye'nin birçok bölgesinde stratejik yatırımları hayata geçirdiğini belirtti.

Akbay, Silivri RES'in önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Silivri'de yer alan RES tesisimiz 2014 yılından bu yana şirketimizin en yüksek verimlilikle çalışan ve en fazla elektrik üreten santrallerinden biri konumunda. Bu tesiste günümüze kadar 2,2 milyon megavatsaat elektrik üretildi ve yaklaşık 760 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılandı. Şimdi ise işletmedeki 23 türbinimize ek olarak 3 türbinimizi Bakanlık kabulüyle işletmeye aldık. İnşa halindeki 40,3 megavatlık kapasite artırım projemizi tamamlama yolunda ilerliyoruz. Kuruluşundan bu yana 100 milyon dolar yatırım gerçekleştirdiğimiz santralimizde yıl sonuna kadar 5, önümüzdeki yıl ise 2 türbini daha devreye alacağız."

Rüzgar, güneş ve hidroelektrik santralleri olmak üzere yurt içi ve yurt dışında yaklaşık 1000 megavatlık kurulu güce ulaştıklarını ifade eden Akbay, "Yurtdışı yatırımlarımızla birlikte 930 megavat olan kurulu gücümüzü, yıl sonunda 1030 megavata çıkarmayı hedefliyoruz. Bu büyüme, şirketimizi yenilenebilir enerjide ilk 10 ve rüzgar enerjisinde ise ilk 3 oyuncu arasına taşıyacak. Yaklaşık 1 milyon 230 bin hanenin enerji ihtiyacı yenilenebilir enerjiden karşılanmış olacak."değerlendirmesinde bulundu.